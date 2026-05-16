El pueblo medieval para visitar en primavera: acueducto del siglo I d. C., Conjunto Histórico y calles pintadas de azul

Entre montañas suaves y calles que ascienden y descienden si prisa, la historia se despliega en capas, como si cada rincón guardara la huella de quienes lo habitaron siglos atrás.

La piedra, la cal y la madera conviven en un entramado de callejuelas donde el tiempo parece haberse detenido.

Hoy nos adentraremos en Chelva, un enclave donde la naturaleza, historia y tradición se entrelazan.

Municipio de Chelva. Turismo

Enclavado en la comarca de Los Serranos, provincia de Valencia, es un tesoro histórico y natural a unos 70 km de la capital. El pueblo, de unos 1.500 habitantes, cautiva por su casco medieval intacto, donde conviven huellas cristianas, judías y musulmanas, y por sus rutas entre ríos y montañas.

Sus calles encaladas y azules evocan a Marruecos, mientras el río Chelva serpentea bajo acueductos antiguos, invitando a caminatas refrescantes.Hoy, su Conjunto Histórico-Artístico protege barrios enteros, declarados Bien de Interés Cultural.

Habitada desde la prehistoria, creció con íberos y romanos, pero su esplendor llegó con la conquista musulmana en el siglo VIII. Los andalusíes transformaron el espacio con acequias y huertas.

Casas azules en Chelva, Comunidad Valenciana.

Qué ver

El corazón de Chelva son sus cuatro barrios medievales. Aquí calles encaladas, empinadas y floridas forman un entramado único, ideal para visitas guiadas.

La Ruta de las Tres Culturas recorre estos rincones, pasando por fuentes que brotan en plazas y restos de murallas almohades.

Sus monumentos más emblemáticos son la Iglesia Arcipestral de Nuestra Señora de los Ángeles, el Palacio Vizcondal, la Ermita Mezquita o la Torre Almohade.

Su estructura urbana es, como decimos, su mayor tesoro. Pocos lugares en España permiten transitar de forma tan nítida por los estratos de la historia medieval.

El diseño del pueblo no fue al azar, sino fruto de la convivencia de las comunidades árabe, judía y cristiana.

El viaje comienza en Benacacira, el barrio árabe. Al cruzar sus umbrales, el visitante se sumerge en una atmósfera de medina. Sus calles, de un blanco inmaculado salpicado por el azul de los zócalos, son estrechas y laberínticas, diseñadas para romper el viento y conservar el frescor.

Siguendo el trazado, aparece El Azoque, la antigua judería. Este barrio es un refugio de reconocimiento, con callejones que parecen susurrar historias de comercio y estudio.

Casi sin darse cuenta, el caminante desemboca en el Arrabal, el barrio morisco y cristiano. Aquí las calles se ensanchan y las fachadas se adornan con azulejería valenciana de los siglos XVIII y XIX.

Más allá

Si el casco urbano de Chelva es su alma, el río es su sangre. La Ruta del Agua cohesiona perfectamente el patrimonio histórico con el entorno natural.

Este sendero no es solo una caminata, es una lección de ingeniería hidráulica y respeto medioambiental.

El camino lleva al visitante desde el centro del pueblo hasta las riberas del río Chelva. En su recorrido, se descubren antiguos molinos harineros, lavaderos y la imponente Fábrica de la Luz.

A escasos kilómetros, se encuentra el Acueducto de Peña Cortada. Datada del siglo I d. C., es uno de los legados más impresionantes de la Hispania antigua.

El tramo que lo hace excepcional es el que los romanos cortaron literalmente una montaña de roca para dar paso al canal de agua. Hoy, el viajero puede caminar por el interior de esos túneles excavados a mano.

Uno no se puede ir de Chelva sin mencionar su mesa. Su cocina es honesta y robusta destacando su pucherico o sus callos.