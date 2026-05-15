El pueblo español perfecto para recorrer a pie: 380 habitantes, Conjunto Histórico-Artístico y muralla medieval del siglo XIII

En el corazón de la Sierra de Francia, rodeado de un entorno natural que parece sacado de un cuento, se esconde uno de los secretos mejor guardados de la provincia de Salamanca.

Hablamos de Miranda del Castañar, el pueblo perfecto para recorrer a pie. Con apenas 380 habitantes, este rincón salmantino ofrece un auténtico viaje en el tiempo donde el silencio, la historia y la piedra son los verdaderos protagonistas absolutos de la escapada.

Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1973 y miembro destacado de la prestigiosa red de Los Pueblos Más Bonitos de España, Miranda del Castañar no necesita artificios para enamorar al viajero.

Su carta de presentación es inmejorable, un casco antiguo que se mantiene estoico sobre un promontorio rocoso, resguardado por una imponente muralla medieval del siglo XIII.

Este cinturón defensivo, que conserva intactos sus más de 600 metros de perímetro, invita a adentrarse en la villa a través de sus cuatro históricas puertas originales: la de San Ginés, la de la Villa, la de Nuestra Señora y la del Postigo.

Una vez intramuros, el asfalto y el estrés de la vida moderna desaparecen por completo. Las callejuelas empedradas de Miranda del Castañar están diseñadas para ser descubiertas sin prisas.

Caminar por ellas es impregnarse de la arquitectura popular serrana, caracterizada por esas inconfundibles casas de entramado de madera, mampostería y grandes aleros que casi parece rozarse entre sí en lo alto.

Miranda del Castañar

El trazado laberíntico de lo que antiguamente fue su judería esconde rincones sumamente fotogénicos a cada paso, demostrando que la mejor forma de conocer este lugar es perdiéndose deliberadamente.

El epicentro monumental de la localidad lo marca el Castillo de los Zúñiga, una fortaleza erigida en el siglo XV que domina el perfil del pueblo y que jugó un papel clave en la Edad Media.

A sus pies se extiende la antigua Plaza de Armas, un espacio singular que hoy presume de ser una de las plazas de toros más antiguas y curiosas de España.

No muy lejos de allí, la imponente torre campanario de la iglesia parroquial, curiosamente separada del templo principal, se alza como vigía ofreciendo unas vistas panorámicas inigualables del mar de montañas que abraza la villa.

Castillo de Miranda del Castañar

Este magnetismo innegable que hoy atrae a los viajeros de fin de semana no es un fenómeno nuevo. Figuras ilustres han caído rendidas a los encantos de estos parajes a lo largo de la historia.

El mismísimo Miguel de Unamuno, uno de los escritores y pensadores más relevantes de nuestra literatura, fue un asiduo visitante de a Sierra de Francia. Unamuno, profundamente enamorado de la crudeza y la belleza del paisaje salmantino, paseó por estos senderos empapándose de la esencia de sus pueblos.

De hecho, en la famosa ruta del senderismo del Camino de los Prodigios que parte desde el propio corazón de Miranda del Castañar, a presencia del escritor sigue viva a través de homenajes integrados en la naturaleza que recuerdan su paso por la zona.

Tras una jornada recorriendo sus pasadizos y respirando aire puro, la escapada no estaría completa sin sentarse a disfrutar de la rica gastronomía local.

Platos tan contundentes y deliciosos como las tradicionales patatas meneás, el sorprendente limón serrano o los excelentes embutidos ibéricos de la tierra ponen el broche de oro a una visita inolvidable.

En definitiva, Miranda del Castañar es ese remanso de paz perfecto que todos buscamos para desconectar de la rutina.

Un destino donde el patrimonio, la naturaleza salvaje y la historia se abrazan para regalar al visitante una de las experiencias rurales más puras y fascinantes de nuestro país. Un rincón mágico al que, irremediablemente, siempre se quiere volver.