Eva Soriano: "En mi cuenta bancaria tengo entre 1 euro y 1,1 millones. Solo tengo eso y no me he pegado ningún capricho"

Si pensamos en Eva Soriano seguramente nos aparezca inmediatamente una sonrisa de oreja a oreja. Lacómica, presentadora y personalidad mediática ha sabido meterse al público en el bolsillo con su humor enérgico, canalla e irreverente.

No hay reglas ni secretos, es ella en cualquier momento. Pero detrás de esa cercanía que nos hace sentir que es una más, hay una profesional de éxito indiscutible que ha sabido rentabilizar su carisma.

Ese triunfo no solo se mide en niveles de audiencia, sino en la tranquilidad financiera que da el trabajo bien hecho y de eso Soriano sabe mucho. Ya lo confesó en una entrevista en La Resistencia con David Broncano en la que el presentador se quedó atónito al conocer la cifra que ostenta en su cuenta bancaria.

Eva Soriano en la presentación de 'Cuánto, cuánto, cuánto' en el FesTVal. Gtres

La catalana desveló la cantidad exacta de su patrimonio: un millón cien mil euros no sin antes tirar de humor y revelar que al menos tenía un euro en su cuenta.

Aunque realmente lo que sorprendió en ese momento, no fue solo la cantidad, sino la forma en la que la humorista catalana explicó cómo ha llegado hasta ahí y qué hace con ese dinero.

"Solo tengo eso. No tengo nada porque me da miedo tener cosas. No me he pegado ningún capricho", declaró en el citado medio aclarando que el dinero en su cuenta bancaria representa su patrimonio total, sin propiedades inmuebles ni inversiones adicionales.

La trayectoria de Eva Soriano es, en sí mismo, un ejemplo sobre cómo el trabajo y la constancia pueden transformar radicalmente la vida de una persona.

Nacida en Reus, su salto al mundo profesional del humor se dio en 2017, cuando subió al escenario de El Club de la Comedia en laSexta. Ese monólogo inicial le abrió las puertas a programas como Late Motiv, La Resistencia, Ilustres Ignorantes y Ese programa del que usted me habla.

Eva Soriano en 'La Resistencia'.

La carrera televisiva de Soriano experimentó un salto económico significativo cuando fue fichada para presentar La Noche D en La 1 de TVE en 2022. Según los datos de transparencia de RTVE, la cómica llegó a convertirse en la presentadora mejor pagada de la televisión pública, con un sueldo de 11.00 euros por programa.

Esto hace aún más extraordinaria su confesión. A pesar de tener más de un millón de euros en el banco, no tiene el dinero invertido ni con rentabilidad alguna. "Sin rentabilidad ni nada, pierdo muchísimo dinero", confesó en el espacio de David Broncano.