El castillo de ladrillo mejor conservado de España: del siglo XV, con mazmorra visitable y una imponente muralla

El castillo de Coca es una fortificación de la localidad de Coca. E.E.

No todas las fortalezas nacen para intimidar; algunas lo hacen para asombrar. En mitad de la llanura castellana, una silueta rojiza irrumpe con fuerza, elevándose entre torres y murallas que parecen más propias de un sueño que de una construcción defensiva.

El ladrillo, protagonista absoluto, dibuja formas elegantes que juegan con la luz y rompen con la idea tradicional de castillo. Rodeado por un foso y perfectamente conservado, cada detalle transmite belleza.

Ese lugar es el Castillo de Coca: una obra única donde la arquitectura mudéjar alcanza su máxima expresión.

El castillo de Coca es una fortificación de la localidad de Coca. E.E.

Erigido en el siglo XV en la villa segoviana de Coca, es una de las fortificaciones más singulares de España por su arquitectura ejecutada íntegramente en ladrillo rosado.

Mandado construir por Alfonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla, este enclave no solo fusiona defensa militar con ornamentación islámica, sino que se integra en un casco histórico rico en murallas medievales y legados prerromanos.

Esta fortificación de planta cuadrada alberga dos recintos concéntricos y un vasto foso de 20 metros de profundidad y 560 metros de perímetro.

En la actualidad, el castillo pertenece a la Casa de Alba y está cedido a la Junta de Castilla y León.

Ubicada en un cerro junto al río Voltoya y rodeado de pinares, domina un casco histórico que se remonta al siglo XII, con una muralla medieval de unos 200 metros conservados y flanqueada por cuatro torres.

Esta muralla, integrada en el recinto defensivo, conecta con la Iglesia de Santa Maria La Mayor y la Torre de San Nicolás, un vestigio romano-mudéjar con subida gratuita y vistas panorámicas del pueblo.

Te recomendamos encarecidamente que compres entradas para visitar el castillo por dentro. Las visitas guiadas permiten explorar sus interiores más emblemáticos, desde la Torre del Homenaje hasta las salas decoradas con mosaicos mudéjares.

Castillo de Coca, una fortificación de estilo gótico-mudéjar.

En el interior podrás ver su sala de armas, la capilla, la casa muse, la galería torre o las mazmorras, accesibles por un óculo en el techo por donde se arrojaban a los presos.

Entre sus curiosidades, destaca ser uno de los pocos castillos españoles, no sobre un montículo natural sino elevado por un foso artificial que aprovecha el terreno abrupto.