El municipio español Patrimonio de la Humanidad: 2970 habitantes, puente del siglo XI y creado por peregrinos

Hay lugares que nacieron para unir caminos y acabaron convirtiéndose en destino. Entre piedra antigua y el murmullo constante del río, el tiempo parece avanzar a ritmo pausado.

Las calles conservan la esencia de los antiguos viajeros: fachadas sobrias, soportales y rincones que invitan a detenerse.

Ese lugar es Puente la Reina, una villa marcada por el Camino de Santiago, donde la historia, la piedra y el viaje se funden en una de las estampas más emblemáticas del norte peninsular.

Puente la Reina, un encantador pueblo histórico en la ruta de peregrinación del Camino de Santiago a Santiago de Compostela, Navarra, España iStock

Es una de esas villas que resumen muy bien esta peregrinación cristiana: nació, creció y se organizó alrededor de un puente, y todavía hoy conserva esa identidad medieval tan clara.

Es un lugar pequeño en tamaño, pero enorme en valor histórico, patrimonial y simbólico, porque en él confluyen caminos, siglos de tránsito de peregrinos y una arquitectura urbana que sigue contando su pasado a cada paso.

Fue a finales del siglo XI cuando se unió inseparablemente al camino. En el contexto de la repoblación del reino y la ruta jacobea, se concedió una carta de puebla para atraer población franca al entorno del río Arga. La gran transformación llegó con la construcción del puente románico, pensado para facilitar el paso de los peregrinos y consolidar el cruce de los dos grandes itinerarios que llegaban a la villa.

La tradición atribuye la obra a una reina de Navarra, aunque no existe certeza absoluta sobre su promotor.

Puente la Reina se desarrolló como una promoción de paso y eso se nota en su trazado urbano. Su casco histórico responde a una organización alargada, con calles paralelas y una calle principal que actúa como eje natural de la vida local.

Esa estructura no es casual; el urbanismo se adaptó al movimiento de los peregrinos, al comercio y a la necesidad de concentrar servicios, hospedaje y tránsito en torno a la vía principal.

Su casco histórico

Pasear por el casco histórico de Puente la Reina es uno de los mayores atractivos de la visita. La calle Mayor funciona como columna vertebral del conjunto y conserva ese aire de villa jacobea.

Entre los restos más interesantes destacan los vestigios de la muralla medieval, con torreones y antiguos accesos que todavía permiten imaginar el perímetro defensivo de la villa. También sobresalen espacios como la Plaza Mayor y la Casa del Vínculo.

El gran símbolo de Puente la Reina es, sin discusión, su puente románico sobre el Arga. Datado en el siglo XI, presenta varios arcos de medio punto y una silueta muy reconocible.

Fue concebido para facilitar el paso de peregrinos y, durante siglos, cumplió exactamente esa función. Hoy sigue siendo una de las imágenes más poderosas de Navarra y una parada casi obligada para cualquier ruta por el Camino Francés.

Visitar Puente la Reina no es solo ver un pueblo bonito, es entender cómo se moldeó a partir del Camino de Santiago. Es, en definitiva, un lugar donde la historia no se exhibe, se camina.