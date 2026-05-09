Parece La Provenza, pero está en España: campos de lavanda, una torre de 22 metros del siglo XV y laberintos medievales

Hay lugares que sorprenden por lo que son, y otros que lo hacen por lo que parecen. Moratalla pertenece a esta segunda categoría.

Enclavado en el noroeste de la Región de Murcia, este municipio ofrece un paisaje que recuerda inevitablemente a la Provenza francesa: campos teñidos de violeta, aire perfumado y horizontes que invitan a detener el tiempo.

El paralelismo no es casual. En pedanías como el Campo de San Juan y El Sabinar se concentran extensos cultivos de lavanda y lavandín que alcanzan su máximo esplendor entre finales de junio y julio.

Durante esas semanas, el paisaje se transforma en un espectáculo sensorial donde el violeta de las flores contrasta con el verde profundo de las sabinas milenarias.

A diferencia de otros destinos más conocidos como Brihuega, aquí la experiencia es más salvaje y menos concurrida, enmarcada por sierras que rozan los 2.000 metros de altitud, como el Macizo de Revolcadores.

Pero Moratalla no es solo naturaleza. Su silueta está dominada por el Castillo de Moratalla, una fortaleza de origen islámico levantada en el siglo IX y reconstruida siglos después por la Orden de Santiago.

Su elemento más icónico es la Torre del Homenaje, de unos 22 metros de altura, ejemplo del gótico militar levantino.

En su interior, la Sala de Armas sorprende con una bóveda de crucería impropia de una construcción defensiva, mientras que desde sus almenas se obtienen algunas de las mejores vistas de la comarca.

A los pies del castillo se extiende un entramado urbano que conserva intacta la esencia medieval.

El casco antiguo, conocido como el Barrio de la Villa, es un laberinto de calles estrechas, empinadas y sinuosas, diseñadas en su día tanto para la defensa como para mitigar el viento.

Pasear por rincones como la Calle de los Infiernos es viajar a otro tiempo: fachadas con escudos heráldicos, portadas de piedra y balcones repletos de flores completan una estampa tan rústica como cuidada.

El valor patrimonial de la zona va aún más allá. Moratalla alberga una de las mayores concentraciones de arte rupestre levantino de España, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

A ello se suma una tradición única como la Tamborada de Moratalla, donde los tambores, decorados con túnicas de vivos colores, marcan el ritmo de la Semana Santa.

Para quienes buscan naturaleza en estado puro, el entorno ofrece además enclaves como el Río Alhárabe, cuyas aguas dan lugar a pozas como las de Somogil, con temperaturas que rondan los 24 grados durante todo el año.

Lejos de las rutas masificadas, Moratalla se revela como un destino inesperado: un rincón donde la estética de la Provenza se mezcla con la historia medieval y una naturaleza intacta.

Un secreto aún por descubrir que demuestra que, a veces, no hace falta salir de España para viajar muy lejos.