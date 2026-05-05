La ciudad romana perfecta para recorrer a pie: no está en Italia, es del año 44 a. C. y conserva su panadería en funcionamiento

Entre campos abiertos y suaves colinas, la historia emerge sin ruidos. Restos de muros, caminos y estructuras antiguas dibujan el contorno de una ciudad que un día fue próspera.

El silencio es el protagonista del lugar, solo roto por el viento que recorre las ruinas y parece traer ecos lejanos de la vida cotidiana. Aquí el pasado no se reconstruye, se intuye, dejando espacio a la imaginación para completar lo que el tiempo ha transformado.

Se trata de Augusta Raurica, uno de los yacimientos romanos mejor conservados de Europa, donde la historia clásica se integra con el paisaje en una experiencia profundamente evocadora.

Situada en Suiza y fundada en el 44. a. C., es la colonia romana más antigua a orillas del Rin. Entre los siglos I y III. d.C. prosperó como centro comercial llegando a estar habitado con 10.000 y 20.000 habitantes. Sin embargo, un terremoto en el 250 d. C. y ataques alemanes años después la devastaron.

La población, ya muy reducida, se trasladó a un espolón natural, nombrado Castrum Rauracense, que fue fortificado. Estas murallas, con tramos de 4,5 metros, protegen aún el fuerte romano junto al Rin.

Museo al aire libre

Su casco histórico es una cuadrícula ortogonal de 43 hectáreas que se asienta sobre la meseta de Oberstadt.

-Teatro y anfiteatro: El teatro fue construido hacia el 50. d. C. y es el más grande al norte de los Alpes con una capacidad para 8.000-10.000 espectadores. Sus gradas de piedra semicirculares se conservan con 20 metros de altura y, en la actualidad, acoge conciertos y obras modernas en verano. Junto a él, el anfiteatro albergaba luchas de gladiadores y cacerías de fieras, con capacidad similar.

-Foro y edificios públicos: El corazón cívico era el foro rectangular, flanqueado por la basílica judicial, la curia municipal y un templo de Júpiter. También se conservan sus termas con sus salas calientes, frías y templadas, sus mosaicos y el acueducto de 12 km que traía agua desde fuentes cercanas.

-Áreas residenciales: Al este del foro, se ubican los barrios residenciales destacando las domus señoriales del siglo III d. C., como la emblemática casa del Peristilo. Esta villa urbana de 1.200 m² cuenta con un atrio central columnado, mosaicos geométricos en blanco y negro, frescos policromados en paredes y suelos de opus signinum, además de hipocaustos para calefacción.

Se han excavado más de 100 viviendas de distintos niveles: desde lujosas domus hasta tabernae comerciales, talleres de artesanos y insulae con patios interiores, reflejando la diversidad social de la colonia.

Una curiosidad de Augusta Raurica es que oculta el mayor tesoro de plata romana. En el año 1961 se hallaron 270 piezas probablemente de un comandante ante invasiones. También conserva una panadería romana donde hornean pan ancestral mediante talleres.

Además, sus yacimientos cobran vida cada verano con el Römerfest, el mayor festival romano de Suiza que recrea la Antigüedad con más de 500 participantes en trajes de época.

La próxima cita tendrá lugar del 29 al 30 de agosto de 2026 y se realizarán combates de gladiadores y carreras de carros, mercados romanos, campamentos legionarios, talleres interactivos o espectáculos con danzas, música y luchas.

Todo el conjunto suma más de veinte monumentos visitantes en un parque arqueológico de 1 km2, perfecto para un recorrido en torno a las 2-3 horas. Hoy es el yacimiento romano mejor preservado de todos los Alpes, con museo, talleres interactivos y rutas para revivir la vida cotidiana romana.