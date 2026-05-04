El pueblo español perfecto para una escapada: 57 habitantes y un puente de piedra del siglo XVI

En plena montaña cántabra, entre bosques de hayedo y valles, Bárcena Mayor es uno de esos lugares donde el tiempo parece detenerse. Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1979 e incluido en la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, este pequeño núcleo de apenas una decena de habitantes se ha convertido en un referente del turismo rural.

Pero más allá de su perfecta imagen de postal, este lugar guarda una historia milenaria, una arquitectura montañesa y muchos rincones que invitan a ser descubiertos con calma.

Asentada en el valle del Río Argoza, en el corazón de Cantabria, sus orígenes se remontan al menos al siglo IX, cuando la zona se vio integrada en el proceso de repoblación de esta ciudad medieval.

Su encanto radica en la extraordinaria coherencia de su arquitectura tradicional. Aquí no se necesita GPS para ubicarse, solo estar atento a tu alrededor. El casco se organiza en dos calles principales, Calleja y Calle Larga, que se cruzan con callejones y escalinatas, formando un trazado casi rectangular.

Las casas de piedra cantábrica, con tejados a dos aguas revestidos de lastra, se apoyan en balcones y miradores de madera, a menudo adornados con flores en macetas. Son el ejemplo perfecto de la arquitectura montañesa.

Hay varios detalles que elevan a Bárcena Mayor por encima del típico pueblo de postal. Entre ellos, el hecho de ser la única población habitada dentro del Parque Natural Saja-Besaya, lo que le confiere un estatus de "refugio" natural y cultural.

Este entorno, con bosques de hayas y robles, ríos de aguas puras y paisajes de alta montaña, contrasta con la calidez de las casas de piedra y la niebla que a veces envuelve el valle, reforzando con la sensación de haber viajado al pasado.

Qué visitar

Un recorrido en este pueblo puede organizarse en un paseo tranquilo de dos o tres horas, dejando el coche en el aparcamiento de la entrada. Esto es importante ya que al lugar en sí solo pueden acceder con vehículo la gente que vive.

-El puente sobre el río Argoza: El punto de partida natural es este puente del siglo XVI que marca el acceso al pueblo. De origen medieval, es hoy uno de los símbolos más fotografiados. Desde allí se puede contemplar el casco histórico al otro lado del Río, con sus casas de piedra apiñadas entre la niebla o el sol. En el arco del puente se conserva un reloj de sol parcialmente desgastado.

-Iglesia de Santa María: Este edificio montañés se alza en el eje central del casco. Fue construida en el siglo XVII y conserva un interior sencillo, pero evocador. A su alrededor hay pequeñas escalinatas y plazas que invitan a sentarse y a admirar a los vecinos y visitantes.

-Las casas señoriales: Algunas viviendas conservan portales, blasones y detalles arquitectónicos que apuntan a la presencia de familias influyentes en el valle.

-El antiguo lavadero: Cerca del Río, en un entorno más reservado, se conserva el antiguo lavadero público, un espacio de piedra donde las mujeres lavaban la ropa con agua del Argoza.

-Molinos harineros: En el entorno del río se conservan restos o reconstrucciones de molinos harineros que aprovechaban el caudal para moler el grano.

-Iglesia De San Pedro: Esta construcción se ubica un poco más arriba del pueblo integrándose en un entorno más rural. Desde allí, la vista sobre el valle y el propio casco ofrece una vista casi panorámica.

Con todo esto, Bárcena Mayor no solo es el escenario perfecto para una fotografía, es un microcosmos de la Cantabria rural, donde historia, arquitectura y naturaleza se entrelazan.