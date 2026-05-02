El pueblo español ideal para una escapada: 1.700 habitantes, iglesia del siglo XV y en el corazón de la Ruta del Quijote

En un mundo dominado por la inmediatez, existe un rincón en la provincia de Toledo donde el tiempo parece haberse detenido en las páginas de una novela.

El Toboso, un municipio de apenas 1.700 habitantes, se ha posicionado como el destino ideal para quienes buscan una escapada cultural que pueda recorrerse íntegramente a pie.

Este enclave, mundialmente reconocido por ser la patria de Dulcinea, el eterno amor de Don Quijote, combina a la perfección el sosiego de la Mancha Alta con un legado literario que este año cobra un protagonismo especial.

Ayuntamiento de El Toboso. Ayuntamiento de El Toboso.

La 'catedral' de La Mancha

El corazón de la localidad lo ocupa la iglesia de San Antonio Abad, una imponente construcción del siglo XV conocida como la 'Catedral de la Mancha'.

Su estilo gótico tardío y su robusta presencia son el punto de referencia para los visitantes que, libro en mano, buscan el lugar exacto donde Sancho Panza pronunció la célebre frase: "Con la iglesia hemos dado, Sancho".

Paloma San Basilio OSCAR GONZALEZ FUENTES / Shutterstock.

A pocos metros, el Museo Casa de Dulcinea permite sumergirse en la vida cotidiana de la hidalguía del siglo XVI, mientras que el Museo Cervantino sorprende con ediciones del Quijote en más de 70 idiomas.

Esta atmósfera mítica ha servido de escenario para un emotivo reconocimiento: el nombramiento de Paloma San Basilio (75 años) como Dulcinea de Honor.

La artista, vinculada al imaginario cervantino desde que en 1997 protagonizara junto a José Sacristán (88) el exitoso musical El Hombre de la Mancha, cierra un círculo simbólico tras casi tres décadas.

Actualmente de gira con la obra Dulcinea, escrita por Juan Carlos Rubio, la cantante ha recorrido recientemente las estancias de la casa de Aldonza Lorenzo. "Es un personaje al que amo y su historia es una preciosidad", ha confesado la cantante a Diez Minutos. Tras la visita, ha asegurado sentirse ahora "más involucrada en lo que Dulcinea significa".

El Toboso, en la provincia de Toledo, es una localidad de unos 1.700 habitantes. Ayuntamiento de El Toboso.

Otros pueblos de la zona

A escasos 15 minutos en coche, el viaje por el imaginario de Cervantes continúa en Campo de Criptana.

Allí, la Sierra de los Molinos ofrece una estampa única con sus diez gigantes de viento, tres de los cuales conservan la maquinaria original del siglo XVI.

Es el complemento perfecto para entender la magnitud del paisaje que inspiró al autor y para disfrutar de una de las puestas de sol más fotografiadas de España, donde el blanco de las aspas contrasta con el azul intenso del cielo manchego.

Para aquellos que deseen ampliar su ruta, la cercana localidad de Belmonte ofrece una parada obligatoria en su impresionante castillo gótico-mudéjar, uno de los mejor conservados de la región.

Asimismo, el municipio de Mota del Cuervo, conocido como el 'Balcón de la Mancha', invita a descubrir sus propios molinos y su tradición alfarera, consolidando a esta comarca como el epicentro del turismo histórico y cultural.