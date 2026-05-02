La playa donde desconecta Helen Lindes: Reserva Natural, 120 metros de arena fina y una joya para hacer snorkel

Helen Lindes y la playa del Papagayo, en Lanzarote, en un montaje de elaboración propia.

No resulta extraño que Helen Lindes encuentre en este paradisíaco enclave su lugar donde encontrar la paz.

Nos encontramos en Lanzarote, la isla donde nació la modelo y de la que habla siempre con mucho orgullo y cariño.

Concretamente, en el sur, se halla un rincón que, para muchos, es uno de los más bonitos de toda España: la playa del Papagayo.

Su arena fina, sus aguas de color turquesa y un entorno completamente virgen, la convierten en un paraje único de las islas Canarias.

Se encuentra ubicada dentro del Parque Natural de los Ajaches, una formación volcánica de una extensión de 3.000 hectáreas que está protegida. Cuenta con picos de hasta 560 metros de altitud.

Parque Natural de los Ajaches en Lanzarote.

Este macizo se formó hace unos 11 millones de años, siendo la zona más antigua de Lanzarote, aportando las claves de la evolución volcánica del archipiélago.

Más allá de su valor geológico, el área es rica en cuevas, barrancos profundos y acantilados costeros que protegen alguna de las calas más bonitas de la isla, como es el caso de la playa del Papagayo.

También es Zona de Especial Protección para las AVES (ZEPA) y área de sensibilidad ecológica, con especies como cernícalos, halcones, cuervos y lagartijas majoreras.

Con 120 metros de longitud y unos 15 de anchura, la playa se presenta como una pequeña bahía en forma de concha, y que, como decimos, está cerrada por acantilados volcánicos que le aportan un aire muy tranquilo.

Playa de la isla de Papagayo.

El fondo marino, arenoso y limpio, hace que sus aguas sean prácticamente transparentes.

Son ideales para practicar snorkel, y disfrutar de la vida que se esconde en los arrecifes rocosos: se pueden ver cangrejos araña y pejeverdes.

Todo aquel que quiera llegar hasta la Playa del Papagayo ha de tener en cuenta que, debido a su protección, hay que bajar por una pista de tierra pendiente que conduce a un aparcamiento de pago, con un precio aproximado de 3 euros por día.

Desde allí, un camino de tierra con escaleras de madera conecta con la arena, un recorrido sencillo para quienes se muevan bien, pero no apto para las personas con movilidad reducida o los carritos de bebé.

La playa tampoco cuenta demasiados servicios. Existe un chiringuito cercano, llamado Be Papagayo, y alguna hamaca o sombrilla, lo que refuerza la sensación de estar en un enclave virgen.

Además de Helen Lindes, otros famosos que se han pegado un chapuzón en la playa del Papagayo son el actor Jon Kortajarena, el influencer Pelayo Díaz y la modelo Laura Ponte.