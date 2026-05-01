La ciudad romana perfecta para ir en primavera: no está en Italia, es del año 143 a. C. y está excavada en roca roja

Si pensáis en antiguas y majestuosas urbes romanas, nuestra mente suele viajar automáticamente a la península itálica, imaginando los foros imperiales o las imponentes ruinas de Pompeya.

Sin embargo, España esconde tesoros arqueológicos incalculables que desafían el paso de los siglos y dejan sin aliento a quienes se atreven a salir de las rutas turísticas habituales.

En el corazón más agreste de la provincia de Soria se encuentra un lugar verdaderamente único, una joya monumental que parece sacada de una superproducción cinematográfica.

Hablamos del asombroso yacimiento de Tiermes, enclavado en el apacible municipio de Montejo de Tiermes. Este espectacular asentamiento histórico es conocido popularmente por arqueólogos y viajeros como la 'Petra española'.

Y el apodo no es ninguna exageración. Sus milenarias calles, grandiosas viviendas y monumentos públicos no fueron levantados piedra sobre piedra de forma tradicional, sino que fueron minuciosamente tallados de forma subterránea y superficial sobre la inmensa montaña de arenisca roja que domina todo el paisaje.

Los orígenes de este mágico y misterioso enclave se remontan a la lejana época celtíbera, habiendo sido un inexpugnable bastión de la fiera tribu de los arévacos.

Su épica resistencia ante el todopoderoso Imperio romano marcó su historia, cobrando especial relevancia en torno al año 143 a. C., una fecha clave dentro de las cruentas guerras celtíberas que terminarían por someterla al yugo de Roma.

Iglesia de San Cipriano, Montejo de Tiermes

Tras aquella conquista, Tiermes renació y se transformó en una próspera, rica y sofisticada ciudad romana que hoy podemos recorrer íntegramente a pie.

Caminar hoy por el término de Montejo de Tiermes es experimentar un viaje literal en la máquina del tiempo. Al adentrarnos por sus irregulares senderos de brillante tierra rojiza, descubrimos restos impresionantes que sobrecogen al visitante.

Destaca su Acueducto rupestre, una auténtica e intrincada obra maestra de la ingeniería hidráulica de la antigüedad.

A pocos metros, el viajero puede sentarse en las gradas de su enigmático graderío labrado en la pura piedra, cruzar los imponentes restos de la Puerta del Sol o imaginar cómo transcurría la vida cotidiana asomándose a la célebre Casa de las Hornacinas.

Montejo de Tiermes

El municipio de Montejo de Tiermes, situado al suroeste de la comunidad de Castilla y León, es en la actualidad un idílico remanso de paz con poco más de un centenar de habitantes empadronados.

Este pequeño y acogedor rincón soriano conserva la pureza, la calma y el silencio característicos de la España despoblada, ofreciendo un entorno natural envidiable y una gastronomía recia.

Como guinda al pastel patrimonial, el pueblo protege con mimo la preciosa ermita románica de Nuestra Señora de Tiermes, una construcción del siglo XII cuyo pórtico bellamente decorado da la bienvenida a los caminantes justo antes de sumergirse en la vasta extensión de ruinas arqueológicas.

El indudable magnetismo y la fuerte energía telúrica de esta ciudad milenaria de piedra roja no han pasado desapercibidos para grandes figuras de nuestra cultura.

El añorado escritor y periodista Fernando Sánchez Dragó, un profundo enamorado de los rincones más místicos y esotéricos de la provincia de Soria, era un visitante asiduo de Tiermes, siempre fascinado por el misterio que desprenden sus rocas.

Asimismo, rostros muy conocidos de la televisión contemporánea, como el incombustible aventurero Jesús Calleja, han paseado por estas mismas tierras sorianas para poner en valor ante toda España su apabullante patrimonio histórico y la inmensa hospitalidad de sus vecinos.