El pueblo medieval perfecto para recorrer a pie: 500 habitantes, Conjunto Histórico-Artístico y un castillo del siglo X

A menudo buscamos el refugio perfecto lejos del ruido de las grandes ciudades, un rincón donde el asfalto dé paso al empedrado y el reloj de dictar las reglas.

Existe un lugar en el corazón de Burgos, a orillas del río Arandilla, que encarna esta fantasía a la perfección. Es Peñaranda de Duero, una villa que no solo se visita, sino que se siente bajo los pies mientras recorres sus calles cargadas de una historia que se remonta siglos atrás.

Este municipio burgalés, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1931, es uno de esos destinos diseñados para ser explorados a pie.

Su trazado invita a perderse sin prisa, descubriendo en cada esquina un detalle arquitectónico que narra el esplendor de la nobleza castellana.

Nada más llegar, la silueta de su imponente castillo del siglo X domina el horizonte, recordándonos que estamos en una tierra que fue frontera y baluarte.

Caminar por Peñaranda es realizar un ejercicio de asombro constante. Al cruzar sus murallas, la Plaza Mayor se despliega como uno de los ejemplos más bellos de la arquitectura castellana.

Es un espacio amplio, flanqueado por edificios que parecen competir en elegancia, donde destaca el Palacio de los Avellaneda.

Castillo de Peñaranda de Duero

Ese edificio renacentista es una joya absoluta, con sus techumbres mudéjares y un patio que te transporta de inmediato a la época de los condes de Miranda.

Sin embargo, el alma de este pueblo reside en sus detalles más humildes pero fascinantes. Uno de los grandes secretos de la localidad es su Botica, una de las farmacias más antiguas de España que data del siglo XVIII y que todavía conserva sus tarros de loza y un aire de misterio científico. Es un salto al pasado que pocos lugares en Europa pueden ofrecer con tanta autenticidad.

Peñaranda de Duero

Para los amantes del senderismo urbano y la historia, cada paso por sus calles revela la Colegiata de Santa Ana o las bodegas subterráneas que horadan el suelo del pueblo, testimonio de la cultura vinícola de la Ribera del Duero.

Con una altitud de 850 metros sobre el nivel del mar y una población que ronda los 500 habitantes, Peñaranda de Duero ofrece ese silencio reparador que tanto ansiamos en las escapadas de fin de semana.

Si buscas sentarte tranquilamente a disfrutar de los platos estrella de Burgos, puedes acudir a La Posada Ducal (ubicado en la misma Plaza Mayor). Es un clásico del pueblo y el lugar ideal para probar el auténtico lechazo asado al estilo tradicional, además de carnes rojas y guisos castellanos.

Es el destino ideal para quienes buscan combinar la cultura con el placer de caminar. No hay coches que interrumpan la belleza visual de sus fachadas ni prisas que empañen la experiencia. Es, en definitiva, un museo vivo que se disfruta mejor con calzado cómodo y la mirada curiosa.