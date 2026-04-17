El refugio de José Coronado en un pueblo de 7.000 habitantes: Conjunto Histórico, castillo del siglo XIV y a 40 minutos de Madrid

Es uno de los rostros más magnéticos y cotizados del cine y la televisión en España. Sin embargo, cuando los focos de éxitos como Entrevías se apagan, José Coronado huye del asfalto.

Ni las exclusivas calas de Ibiza, ni el lujo ostentoso de Marbella. El ganador del Goya ha encontrado su paz absoluta en la provincia de Toledo.

A tan solo 40 minutos de Madrid, el eterno galán madrileño tiene su paraíso particular en un municipio que parece suspendido en el tiempo. Un rincón secreto donde el verdadero lujo no se mide en metros cuadrados, sino en silencio, aire puro y el más estricto anonimato.

El refugio de Coronado no es otro que Casarrubios del Monte, una localidad toledana que ronda los 7.000 habitantes. Este enclave no es un destino cualquiera en el mapa; su innegable valor arquitectónico y su riqueza patrimonial le han valido la categoría de Conjunto Histórico.

Pasear por sus tranquilas calles es, literalmente, respirar historia. La joya de la corona del municipio es su espectacular castillo del siglo XIV, una imponente fortaleza de estilo mudéjar que domina el paisaje y que confiere al entorno un aire de señorío medieval.

Es precisamente a la sombra de este patrimonio donde el actor logra desprenderse del peso de la fama, encontrando un oasis de privacidad que la Gran Vía madrileña le niega.

La elección de esta joya toledana no es fruto del azar ni de un capricho inmobiliario. El principal motivo que ata a José Coronado a esta tierra es su hijo, el también actor Nicolás Coronado.

Casarrubios del Monte

El joven decidió instalarse en este municipio hace años, apostando por una vida completamente alternativa, autosuficiente y ligada a la permacultura y los animales.

José, que mantiene un vínculo inquebrantable con su hijo, ha hecho de este entorno su propio refugio para recargar pilas. En las lindes de este municipio de la comarca de La Sagra, el veterano intérprete cambia los guiones y las claquetas por las herramientas de jardinería.

Casarrubios del Monte. Ruinas de la Iglesia de San Andrés

Quienes conocen de cerca al actor aseguran que cuidar de sus propios árboles y hundir las manos en la tierra se ha convertido en su mejor terapia, especialmente tras el infarto que sufrió en 2017 y que le hizo replantearse sus prioridades vitales.

Lejos del frenesí de los estrenos, la rutina de José Coronado en este pueblo toledano es la de un vecino más. Disfruta de la rica gastronomía local, de los interminables paseos por el campo sin el asedio de los paparazzi y de la lectura bajo la sombra de la vegetación que rodea su propiedad.

Casarrubios del Monte se ha erigido así como su escondite perfecto. Un pueblo con alma, historia medieval y una tranquilidad envidiable donde uno de nuestros actores más queridos vuelve a ser, simplemente, José.