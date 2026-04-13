El pueblo español declarado Conjunto Histórico: 500 habitantes, charcas infinitas e inspiración de Camilo José Cela

Hay lugares que te roban el corazón completamente. Sitios en los que prima la calma y el sonido del agua, donde solo importa el aquí y el ahora. Rincones que invitan a parar, respirar y dejarse llevar por el ritmo pausado de la naturaleza.

Pocas sensaciones hay mejores que el sol en la cara acompañado de buenas vistas. Montaña, agua refrescante, charcas naturales y ese inconfundible olor a pueblo que conecta con lo esencial. Un escenario perfecto para desconectar del ruido y reconectar con la tranquilidad.

Uno de esos lugares es Guisando, un pequeño pueblo situado en la vertiente sur de la Sierra de Gredos. Rodeado de gargantas de agua cristalina y frondosos bosques, este lugar se ha convertido en uno de los sitios más especiales para quienes buscan naturaleza en estado puro.

Guisando, Ávila iStock

Ubicado en el Valle del Tiétar, enamora a todo aquel que lo visita. Aunque se encuentra en Castilla y León, su arquitectura es plenamente andaluza. Sus casas encaladas, calles empedradas y balcones de madera evocan a los pueblos del sur.

Una belleza que no ha pasado desapercibida hasta para grandes literatos. Camilo José Cela describió a este rincón abulense como "el pueblecito de más bellas vistas de toda España".

Guisando, que fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en el año 1976, solo cuenta con 500 habitantes, pero en verano, su enclave estratégico llama a muchos visitantes y vecinos de la zona a redescubrirlo.

Es el destino perfecto para visitar desde su ciudad o desde Madrid. Son muchas las personas que en verano, intentando evitar el calor asfixiante de la Meseta, acuden a sus charcas a refrescarse.

Una de las más famosas es su Charco Verde, donde el agua turquesa y cristalina invita a bañarse. Parece que estás en una isla paradisíaca. Aunque este lugar no tiene nada que envidiar a las playas de Maldivas, por ejemplo.

Aquí disfrutarás de la naturaleza entre rocas y pinos dentro de la sierra.

Charco verde en Guisando, Ávila Turismo Ávila

También es muy recomendable que visites el Mirador del Río Pelayo, uno de los puntos más fotogénicos y con vistas espectaculares con las letras de Guisando.

Desde allí disfrutarás de una vista panorámica del pueblo encaramado con sus casas coloridas y montañas verdes al fondo. También podrás divisar el río Pelayo, las piscinas naturales y el entorno agreste de La Mira.

Se accede muy fácilmente en coche, cuenta con un parking, o andando, y es ideal para disfrutar de un amanecer o atardecer.

Su entorno natural lo hace también ideal para realizar rutas de senderismo. Entre las principales destacan la subida a La Mira (2343 m) desde la plataforma de Gredos o La Senda de los Pescadores.

Si prefieres un plan más tranquilo siempre puedes visitar su casco histórico con sus casas blancas y su iglesia de la Purísima Concepción, originaria de los años XV y XVI.