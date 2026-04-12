El pueblo español declarado Conjunto Histórico con un castillo del siglo XIV: famoso por sus calles con agua

Hay lugares en los que sentimos que ya hemos estado antes o con los que experimentamos una fuerte conexión. Es una sensación inexplicable, pero le sucede a mucha gente.

En España tenemos la suerte de poder viajar a otros continentes o épocas sin movernos del sitio. La Península Ibérica cuenta con numerosos paisajes que no tienen nada que envidiar al resto.

Y eso es precisamente lo que ocurre en este pueblo español perfecto para recorrer a pie. Hablamos de Valverde de la Vera, un pequeño pueblo situado en la provincia de Cáceres, en la comarca de La Vera y a los pies de la Sierra de Gredos.

Fue declarado Conjunto Histórico en el año 1970 y actualmente forma parte de la asociación de los Pueblos más bonitos de España.

Es uno de esos sitios que es perfecto para visitar un fin de semana y querer volver. En sus alrededores destaca su arquitectura tradicional extremeña con casas de dos o tres plantas, balcones de madera floreados y calles empedradas.

Valverde de la Vera, localidad de la provincia de Cáceres iStock

En las travesías hay algo que llama profundamente la atención a cualquier visitante, las "regueras". Se trata de un sistema tradicional de canales de agua que discurren por el centro de las calles empedradas formando pequeñas acequias o "regueras" que hoy en día se conservan.

En su origen servían, y en parte aún siguen sirviendo, para regar huertas y jardines, abrevar al ganado y abastecer de agua al municipio así como servir de limpieza y ventilación al casco.

Estos pequeños cauces recogen el agua de las gargantas y manantiales de la Sierra de Gredos y la canalizan por todo el pueblo.

Otra curiosidad de su casco urbano es que se organiza en forma de cruz con plazas clave como la Plaza de España, la plaza de la Fuente de los Cuatro Caños, la plaza de la iglesia y la Plaza del Rollo.

#Friends #Spain #turismo ♬ sail away (instrumental) - lovelytheband @ser0noserr 🥰PUEBLO + BONITO DE ESPAÑA🥰 Este pueblo parece sacado de otra época. Calles de piedra, casas de madera y agua corriendo por el pueblo como hace siglos. En pleno corazón de La Vera, este rincón es uno de los pueblos con más encanto de #Extremadura . Si te gustan los pueblos auténticos, la arquitectura tradicional y perderte en lugares con historia, es uno de esos sitios que merece la pena descubrir al menos una vez. #Ocio

Pero sin duda, algo que no puedes perderte en tu visita es su castillo. Una fortaleza medieval del siglo XIV que jugó un papel muy importante durante la reconquista.

Se encuentra en la parte alta del pueblo y se conservan algunas torres angulares, parte de la muralla y los dos flancos de la torre del homenaje.

Además de estar incluido en la Declaración de Valverde de la Vera como Conjunto Histórico-Artístico, se encuentra protegido por la Ley de Patrimonio Histórico español y por la normativa de la Junta de Extremadura.

Castillo de Valverde de la Vera, Extremadura iStock

Tradiciones y naturaleza

Debes continuar tu visita disfrutando de su hábitat y de sus costumbres. Para ello, es muy recomendable que sigas esta ruta.

-Museo del Empalao: En este pueblo se vive la Semana Santa con mucha devoción mediante la tradición de Los Empalaos.

Se trata de penitentes que recorren las calles del pueblo la noche del Jueves Santo al Viernes Santo arrastrando cadenas y llevando sobre los hombros un timón de arado de madera que hace la función de cruz.

La fiesta está declarada Bien de Interés Turístico Nacional, una de las procesiones más intensas y llamativas de España.

-La Picota de Valverde: Un pilar de piedra gótico que se alza en la Plaza del Rollo que en el medievo servía para exponer a los delincuentes.

-Barrio Judío: En él podrás disfrutar de sus construcciones de madera, arcilla, piedra y paja que consiguen resistir con el paso del tiempo.

-La Chorrera: esta es una piscina natural que debes visitar, ya que es impresionante. Es una poza natural de aguas transparentes provocada por la caída de una cascada durante miles de años.

Aunque sin duda, uno de los puntos más espectaculares para visitar en este enclave es la Cascada del Diablo, a apenas 7 minutos en coche.

Cascada del Diablo, en la comarca de La Vera, Cáceres iStock

Se trata de una cascada natural de unos 70 metros de desnivel en la Garganta de Gualtaminos perfecta para disfrutar de unos baños y huir del calor asfixiante del verano.

El agua proviene directamente de la Sierra de Gredos y, en primavera y sobre todo tras las lluvias, resulta impactante admirar la fuerza con la que cae el caudal del agua. Este paisaje es muy recomendable divisarlo desde el mirador alto.