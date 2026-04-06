El refugio de Luis Tosar (54 años) en un pueblo de Lugo: una pequeña aldea de 200 habitantes con una iglesia del siglo XII

En plena costa lucense, lejos del ruido mediático y de los focos que acompañan su carrera, Luis Tosar (54 años) ha encontrado un auténtico refugio.

El actor gallego, uno de los rostros más respetados del cine español, regresa siempre que puede a su tierra natal para desconectar en un enclave donde el tiempo parece detenerse.

No es casualidad. Lugo, con su naturaleza salvaje y su ritmo pausado, representa para Tosar mucho más que un destino vacacional, es un vínculo emocional con sus raíces.

En concreto, el intérprete elige la aldea de Xustás, en el municipio de Cospeito (Lugo), el lugar donde nació y forjó muchos de sus recuerdos de infancia.

Allí, en plena Terra Chá lucense, el actor encuentra una paz que no le ofrece ningún otro sitio y que se ha convertido en su auténtico punto de fuga emocional.

Xustás es una parroquia pequeña, de ambiente rural, con apenas unos cientos de habitantes repartidos en varios núcleos, rodeados de prados verdes, fincas, caminos y ese paisaje horizontal tan característico de la comarca.

No es un decorado artístico, sino una Galicia real, donde la vida sigue marcada por las estaciones, el trabajo del campo y las relaciones de vecindad. En ese entorno silencioso y pausado, el protagonista de Celda 211 y Mientras duermes puede pasar casi desapercibido.

Las crónicas locales lo describen como un vecino querido, al que la parroquia ha homenajeado en más de una ocasión y al que incluso se le ha dedicado un monolito en reconocimiento a su trayectoria.

Lejos de alfombras rojas, en Xustás Luis Tosar es simplemente "Luis", el chico que un día se marchó para dedicarse al cine pero que nunca perdió el vínculo con su tierra. De vez en cuando regresa y se deja ver en actos vecinales, siempre con una actitud cercana y humilde.

Xustás es una parroquia rural que apenas alcanza los 260 vecinos, repartidos en nueve o diez núcleos de población, rodeados de praderas verdes, casas de arquitectura tradicional y un silencio difícil de encontrar en otros lugares de España.

La aldea es un ejemplo claro de la Galicia rural con viviendas de labranza, economía ligada al campo y un modo de vida pausado, marcado por las estaciones y las relaciones vecinales. Para Tosar, acostumbrado al ritmo frenético de rodajes y promoción, ese entorno supone un choque a favor de la calma.

El hogar de Luis Tosar

El corazón de Xustás lo marcan la iglesia románica de Santiago, construida entre los siglos XII y XIII, y la Capela de Reximil, datada en torno a 1.650, con el cementerio parroquial justo enfrente, componiendo una estampa profundamente gallega.

Alrededor, caminos rurales, fincas y pequeñas aldeas completan un paisaje que muchos medios han descrito como "remoto" y "de postal verde", con el río Miño y un área recreativa a escasa distancia, ideal para paseos, meriendas y tardes de verano.

Xustás fue el escenario de algunos de los recuerdos más felices de la infancia y adolescencia de Luis Tosar, especialmente sus ratos de recreo en el entorno del Miño y las zonas de ocio al aire libre.

Aunque se crió en la ciudad de Lugo, el actor ha reconocido que su "tiempo de veraneo" y desconexión estaba muy ligado a esta parroquia y a su paisaje de prados, ríos y bosques. Esa mezcla de naturaleza, sencillez y vida de pueblo es parte esencial de la identidad que sigue reivindicando.