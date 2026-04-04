El pueblo declarado Conjunto Histórico donde desconecta cada verano Alejandro Sanz: 5.000 habitantes en pleno Parque Natural

Alejandro Sanz (57 años) tiene un secreto bien guardado en la sierra de Cádiz. Un pueblo blanco, colgado en lo alto de una loma, al que vuelve siempre que puede para reconectar con el niño que fue.

Ese lugar es Alcalá de los Gazules, una localidad de poco más de 5.000 habitantes, casas encaladas y vistas infinitas al Parque Natural de Los Alcornocales que se ha convertido, por méritos propios, en el refugio más sentimental del artista.

No es un destino cualquiera, aquí nació su madre, aquí pasó los veranos de su infancia y aquí guarda algunos de los recuerdos más dulces de su vida, algo que él mismo ha reconocido públicamente con frases tan rotundas como "pobre de aquel pobrecito que no conozca Alcalá".

Quien llega por primera vez a Alcalá entiende en segundos por qué este rincón ha robado el corazón de Alejandro Sanz. El pueblo se asoma a un mar de alcornoques, con un casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico desde los años 80, un castillo vigilando desde lo alto y un entramado de callejuelas empinadas donde la vida se sigue haciendo a pie, a la fresca y a golpe de conversación en la puerta de casa.

Al atardecer, la luz dorada resbala por las fachadas blancas y convierte la silueta del pueblo en una postal perfecta, de esas que parecen sacadas de la portada de un disco.

En ese escenario, el joven Alejandro pasaba los veranos rodeado de la familia materna, entre juegos en las plazas, noches de estrellas y esa mezcla de olor a campo, a comida casera y a tierra caliente que se queda grabada para siempre.

Años después, cuando ya era una estrella mundial, regresó para cantar "en casa" y se notaba: relajado, emocionado, arropado por vecinos que le han visto crecer y que hoy hablan de él como "el niño de María" antes que como el artista internacional.

No es extraño que la localidad lo haya nombrado Hijo Adoptativo y que en una de sus cuestas más emblemáticos luzca ya una calle con el nombre de Alejandro Sanz, un gesto que el cantante agradeció con lágrimas y una dedicatoria a su madre que aún se recuerda en el pueblo.

Pero si algo va a disparar todavía más la fiebre fan por este rincón gaditano es el proyecto que está a punto de despegar, el museo Alejandro Sanz Experience, una casa-museo única en el mundo que abrirá sus puertas en la histórica Casa Diañez, una vivienda noble del siglo XVII situada en la parte alta del pueblo.

Allí se exhibirán premios, objetos personales, primeras ediciones de sus discos, recuerdos de sus inicios y experiencias interactivas pensadas para que el visitante sienta que camina literalmente por los veranos y la juventud del artista en Alcalá.

El propio alcalde, primo del cantante, augura un boom mundial porque cualquier fan de América Latina, Europa o Asia que quiera conocer de verdad dónde sale la emoción de sus canciones tendrá que subir hasta ese pequeño pueblo blanco de Cádiz.