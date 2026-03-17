Santiago Segura, 60 años, sobre la receta de su madre: "Las torrijas no se hacen con leche, están más ricas con horchata"

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La receta de torrijas favoritas de Santiago Segura (60 años) rompe con todo lo clásico: no llevan leche, sino buena horchata fría, y en lugar de pan corriente él apuesta por un pan brioche bien tierno que lo cambia todo.

Un guiño divertido y goloso que encaja con su personalidad y que convierte el postre tradicional de Semana Santa en un capricho perfecto para todos los paladares.

Segura parte de una idea muy sencilla: si la torrija de toda la vida es una bomba, ¿por qué no subir la apuesta con ingredientes más aromáticos y golosos? Por eso sustituye la leche por horchata, una bebida con sabor intenso a chufa, dulzor natural y ese punto fresco que recuerda al verano en Valencia.

El pan tampoco es cualquiera, mejor brioche del día anterior, porque su miga esponjosa absorbe la horchata como una esponja sin deshacerse y deja un interior casi de flan.

"Mi comida favorita son los macarrones con chorizo, la tortilla así jugosita, que la hago yo, el arroz de mi abuelo... y los dulces. Me encantan los dulces, el arroz con leche, la tarta de queso...", apuntó el director en La Cocina de Metichara.

Pero, sin duda su mejor postre lo tiene claro: "Desde que fui a MasterChef le cogí el gustillo a cocinar. Me gustan las torrijas tradicionales, pero en vez de con leche, con horchata. Si es una buena horchata salen espectaculares. Necesitas un buen pan brioche, lo tienes que empapar en horchata y luego el rebozado tradicional de huevo".

La mecánica es reconocible para cualquier amante de las torrijas, pero con truco, el de la madre de Segura. Se cortan rebanadas generosas de brioche, se dejan empapar en horchata (muchos cocineros recomiendan incluso infusionarla con piel de cítrico y canela para potenciar el aroma) y después se pasan por huevo batido antes de freírlas en abundante aceite caliente.

Al salir de la sartén, aún calientes, se rebozan en una mezcla de azúcar y canela o se dejan caer sobre un plato con azúcar que se carameliza ligeramente con el propio calor, creando una capa crujiente y brillante que seduce a primera vista.

Lo interesante de la propuesta es cómo dialoga con la tendencia actual de "versionar" los postres de siempre.

Igual que vemos torrijas con chocolate, rellenas o con helado, las de horchata y brioche se han colado en blogs de cocina y redes sociales como una alternativa fácil, resultona y muy fotogénica, perfecta para quienes buscan algo distinto sin renunciar al sabor a canela y cítricos de siempre.

En el caso de Santiago Segura, la gracia está también en el relato: un actor y director que se confiesa goloso, que celebra sus 60 años reivindicando un dulce de infancia, pero actualizado a base de horchata y pan brioche como si fuera un "remake" de sus propias meriendas.

Por otro lado, el director acaba de lanzar Torrente, presidente, la sexta entrega de su saga más famosa, que ha arrasado en taquilla y se ha convertido en uno de los mejores estrenos del cine español reciente.

A fecha de hoy, los datos oficiales hablan de unos 7 millones de euros recaudados por Torrente, presidente solo en su primer fin de semana en cines en España.

Esa cifra la sitúa como el cuarta mejor estreno de la historia para una película española, según Comscore España.