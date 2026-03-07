Mario Vaquerizo, 51 años, sobre su receta de lentejas: "No las remuevas como si fuera arroz y déjalas en reposo 30 minutos"

0 votos

Total: 1 h

Comensales: 4

Mario Vaquerizo (51 años) ha encontrado en la cocina un nuevo escenario donde también se siente protagonista y su plato fetiche son unas lentejas "muy vaquerizas" que ya se han convertido en seña de identidad culinaria.

Entre giras, rodajes y platós, el cantante ha pasado de "no saber hacer lentejas" a presumir de puchero y de una receta con espuma de patata revolcona que reivindica la cocina tradicional con un toque de espectáculo.

Vaquerizo se declara "muy castizo" y lo demuestra en la mesa: le chiflan las gambas al ajillo, los torreznos de las paradas de carretera y la comida "de toda la vida, sin artificios".

"Los torreznos son para mí un plato", asegura cuando habla de sus viajes por Soria o Valladolid, donde aprovecha cada parada para entregarse al aperitivo perfecto.

Su amor por la gastronomía tiene raíces familiares. Procede de "una familia muy culinaria" donde siempre se ha comido bien y en casa, algo que ahora reivindica con orgullo.

Esa base le ha permitido abrazar la cocina sin complejos y convertirla en parte de su imagen pública, desde su paso por Master Chef Celebrity hasta sus últimas apariciones hablando de comida y hábitos.

El punto de inflexión llegó con la televisión, cuando la cocina dejó de ser una asignatura pendiente. "Yo no sabía hacer unas lentejas y ahora las hago y es un orgullo cuando te sale un buen plato", confiesa, dejando claro que el reto culinario se ha convertido en un motivo de satisfacción personal.

En su día a día, se define como una persona de hábitos muy marcados: duerme sus horas, va al gimnasio y sigue una dieta equilibrada basada en "comer poquito, pero de todo", alejado de dietas extremas y restricciones imposibles.

"Se puede comer absolutamente de todo", resume, siempre que haya medida y constancia, una filosofía que conecta con su forma de entender la vida y el escenario.

Entre todos sus platos, hay uno que le representa como ningún otro: las lentejas con espuma de patata revolcona, su receta estrella. Él mismo las describe como un plato tradicional con un punto de sofistificación que no pierde el alma de puchero.

"Unas lentejas se tienen que presentar en un puchero, como ha sido siempre", reivindica, dejando claro que el emplatado nunca debe traicionar la esencia.

En programas recientes, Vaquerizo explica que prepara las lentejas en casa y que las combina con esa espuma de patata revolcona que aporta cremosidad y un guiño a la cocina de vanguardia.

"Es un plato que siempre... pues es muy bueno, es muy vaquerizo, pero está muy bien también. Y además las lentejas te dan mucho hierro, que es muy bueno", comenta entre risas, subrayando que lo suyo son las recetas sabrosonas pero también prácticas.

El secreto de las lentejas de Vaquerizo

Lejos de ser una moda pasajera, la cocina se ha integrado en su rutina diaria y en su discurso público. "Yo soy cocinillas", admite, y asegura que suele ser él quien se mete en la cocina cuando llega a casa, demostrando que detrás del personaje mediático hay un cocinero doméstico que disfruta manipulando ingredientes tanto como un micrófono.

Fiel a su estilo, Mario ha convertido sus lentejas con espuma de patata revolcona en el plato perfecto para entender quién es hoy. Un tipo que mezcla tradición y modernidad, carretera y puchero, glamour y cuchara.

Y que por si quedaba alguna duda, ya puede presumir de tener un plato con apellido propio: las lentejas más "vaquerizas" de la televisión.