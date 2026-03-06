Lolita Flores (67), sobre la receta de su madre: "Las papas aliñás no se cortan frías; añade aceite y vinagre cuando estén cocidas"
La cantante madrileña explica cuál es el mejor secreto para hacer unas deliciosas papas aliñás.
- Total: 35 min
- Comensales: 4
Para Lolita Flores (67 años), las papas aliñás no son una simple guarnición. Son infancia, familia y Andalucía servidas en un plato frío de patata, aceite y recuerdos.
Y ese vínculo emocional es justo lo que está conquistando a una nueva generación que busca recetas auténticas y son historia.
La artista lo tiene clarísimo cuando le preguntan por los platos que nunca fallan en su mesa. "Uno de los platos típicos de la familia son las papas aliñás, muy típicas de Andalucía", ha confesado, reivindicando esa cocina sencilla que huele a casa abierta y a conversación larga alrededor de la mesa.
No habla de alta gastronomía, sino de lo que verdad sostiene una saga como la suya: comida humilde, sabores reconocibles y mucha memoria compartida.
En entrevistas, Lolita siempre se declara "muy de platos de cuchara" y de esos guisos que reconfortan cuando el día pesa más de la cuenta.
Dentro de esa categoría emocional, las papas aliñas ocupan un lugar de honor. No solo porque sea una receta andaluza clásica, sino porque en la familia Flores se han convertido en un ritual.
"En nuestra familia, son muy típicos los filetes rebozados acompañados con papas aliñás, con sabor a Andalucía", ha explicado, dibujando de golpe una escena que casi huele a cocina de domingo.
Ese "sabor a Andalucía" del que habla Lolita no es una frase hecha. Es aceite de oliva virgen extra, patata bien cocida, cebolla o cebolleta muy picada, perejil fresco y un aliño que cada casa ajusta "a ojo", como se ha hecho siempre.
En su caso, además, esa base se puede completar con huevo duro, atún o aceitunas, según el día y el apetito. Es la típica receta que parece fácil, pero que, cuando la firma alguien que ha crecido entre fogones, termina marcando la diferencia.
Lo interesante es cómo una artista con una carrera tan larga consigue que su receta estrella conecte con el algoritmo de hoy.
Un plato barato, sencillo y rápido, convertido en tesoro familiar y en contenido perfecto para guardar, compartir y, sobre todo, cocinar.
La mejor receta de Lolita
Y es que, cuando una Flores te dice que el éxito está en unas papas aliñás bien hechas, lo más probable es que termines yendo directo a la cocina.
En la actualidad, Lolita Flores vive uno de los momentos más intensos y completos de su carrera, volcada en la interpretación y prácticamente alejada de los escenarios como cantante.
A sus 67 años prepara su regreso al cine como protagonista de la película Mallorca Confidencial, que se estrena el 29 de mayo de 2026 y supone su vuelta a encabezar un reparto en la gran pantalla después de 17 años.
Al mismo tiempo continúa girando con Poncia, el monólogo inspirado en La casa de Bernarda Alba que la ha consolidado como una de las grandes damas del teatro en España.
En lo personal, ha sido reconocida por el Gobierno con la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y se muestra serena y centrada en su familia, reivindicando que no necesita pareja para sentirse plena "No me hace falta un hombre, tengo a mi hijo y a mi nieto y ante eso no hay nada".
Ingredientes para las papas aliñás
- 1 kg de patatas
- 1 cebolla pequeña o 1 cebolleta
- 2 huevos
- 1 lata pequeña de atún en aceite o 150 g de melva/caballa en conserva
- 1 manojo pequeño de perejil fresco
- 100 ml de aceite de oliva de virgen extra
- 30 ml de vinagre de Jerez o vinagre suave
- Sal al gusto
- Agua para cocer
Paso 1
Lava bien las patatas y cuécelas con piel en una olla con agua y sal durante unos 20-25 minutos, según el tamaño. Deben quedar tiernas, pero sin deshacerse.
Paso 2
En otro cazo, cuece los huevos durante 10 minutos. Después pásalos por agua fría, pélalos y resérvalos.
Paso 3
Mientras se cuecen las patatas, pela y pica la cebolla o cebolleta en juliana fina o en trocitos pequeños, como más te guste.
Paso 4
Pica el perejil fresco finalmente.
Paso 5
Cuando las patatas estén listas, escúrrelas y deja que templen un poco. Pélalas cuando aún estén tibias, porque así absorben mejor el aliño.
Paso 6
Corta las patatas en rodajas medianas o en trozos irregulares y colócalas en una fuente amplia.
Paso 7
Añade por encima la cebolla, el perejil picado y el atún escurrido o la melva desmenuzada.
Paso 8
Pica los huevos cocidos en trozos y agrégalos también a la fuente.
Paso 9
En un vaso o bol pequeño, mezcla el aceite de oliva, el vinagre y una pizca de sal. Remueve bien hasta que quede un aliño integrado.
Paso 10
Vierte el aliño sobre las patatas cuando todavía estén templadas. Este paso es clave para que cojan bien el sabor.
Paso 11
Mezcla con cuidado para no romper demasiado la patata.
Paso 12
Deja reposar al menos 10 minutos antes de servir. Se puede tomar templada o a temperatura ambiente