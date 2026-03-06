Lolita Flores (67), sobre la receta de su madre: "Las papas aliñás no se cortan frías; añade aceite y vinagre cuando estén cocidas"

0 votos

Total: 35 min

Comensales: 4

Para Lolita Flores (67 años), las papas aliñás no son una simple guarnición. Son infancia, familia y Andalucía servidas en un plato frío de patata, aceite y recuerdos.

Y ese vínculo emocional es justo lo que está conquistando a una nueva generación que busca recetas auténticas y son historia.

La artista lo tiene clarísimo cuando le preguntan por los platos que nunca fallan en su mesa. "Uno de los platos típicos de la familia son las papas aliñás, muy típicas de Andalucía", ha confesado, reivindicando esa cocina sencilla que huele a casa abierta y a conversación larga alrededor de la mesa.

No habla de alta gastronomía, sino de lo que verdad sostiene una saga como la suya: comida humilde, sabores reconocibles y mucha memoria compartida.

En entrevistas, Lolita siempre se declara "muy de platos de cuchara" y de esos guisos que reconfortan cuando el día pesa más de la cuenta.

Dentro de esa categoría emocional, las papas aliñas ocupan un lugar de honor. No solo porque sea una receta andaluza clásica, sino porque en la familia Flores se han convertido en un ritual.

"En nuestra familia, son muy típicos los filetes rebozados acompañados con papas aliñás, con sabor a Andalucía", ha explicado, dibujando de golpe una escena que casi huele a cocina de domingo.

Ese "sabor a Andalucía" del que habla Lolita no es una frase hecha. Es aceite de oliva virgen extra, patata bien cocida, cebolla o cebolleta muy picada, perejil fresco y un aliño que cada casa ajusta "a ojo", como se ha hecho siempre.

En su caso, además, esa base se puede completar con huevo duro, atún o aceitunas, según el día y el apetito. Es la típica receta que parece fácil, pero que, cuando la firma alguien que ha crecido entre fogones, termina marcando la diferencia.

Lo interesante es cómo una artista con una carrera tan larga consigue que su receta estrella conecte con el algoritmo de hoy.

Un plato barato, sencillo y rápido, convertido en tesoro familiar y en contenido perfecto para guardar, compartir y, sobre todo, cocinar.

La mejor receta de Lolita

Y es que, cuando una Flores te dice que el éxito está en unas papas aliñás bien hechas, lo más probable es que termines yendo directo a la cocina.

En la actualidad, Lolita Flores vive uno de los momentos más intensos y completos de su carrera, volcada en la interpretación y prácticamente alejada de los escenarios como cantante.

A sus 67 años prepara su regreso al cine como protagonista de la película Mallorca Confidencial, que se estrena el 29 de mayo de 2026 y supone su vuelta a encabezar un reparto en la gran pantalla después de 17 años.

Al mismo tiempo continúa girando con Poncia, el monólogo inspirado en La casa de Bernarda Alba que la ha consolidado como una de las grandes damas del teatro en España.

En lo personal, ha sido reconocida por el Gobierno con la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y se muestra serena y centrada en su familia, reivindicando que no necesita pareja para sentirse plena "No me hace falta un hombre, tengo a mi hijo y a mi nieto y ante eso no hay nada".