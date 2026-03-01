Kira Miró, actriz, 45 años: "Me levantaba, desayunaba mi tostada y mi café y luego salía a correr, pero ahora ya no"

Kira Miró (45), sobre la longevidad: "Desayunaba mi tostada y mi café y luego salía a correr, pero ahora ya no"

Kira Miró, una de las actrices españolas de mayor trayectoria de nuestro país, afirma que su secreto para mantenerse joven y en forma es muy sencillo: una dieta equilibrada, con sus caprichos, y hacer ejercicio de manera regular para tener el cuerpo activo y sano.

La artista no sigue ningún patrón especial pero sí asegura haber cambiado su rutina con el paso de los años tras descubrir que puede hacer ejercicio en ayunas, sin necesidad de desayunar, lo que además parece que le sienta de maravilla.

Hasta hace no mucho, Kira Miró siempre desayunaba su café y su tostada para, posteriormente, ir a entrenar o a correr. Sin embargo, descubrió que puede realizar un ayuno e ir de igual manera a ejercitarse, y la sorpresa es que se siente fenomenal y repleta de energía.

Kira Miró desvela sus secretos para estar en forma.

"Era inconcebible ayunar y entrenar"

"Desayunaba mi tostada y mi café y, a continuación, salía a correr o a entrenar", explicaba la actriz en una pasada entrevista. "Para mí era inconcebible ayunar y entrenar", continuaba. "Pero ahora es genial", reconocía.

Gracias a ese cambio en sus hábitos, eliminando el desayuno para pasar a almorzar directamente o a comer ligeramente tras sus ejercicios, ha hecho que Miró se sienta muy a gusto con su cuerpo y pueda lucir una figura impresionante a sus 45 años.

Para la actriz los hábitos deben evolucionar e ir cambiando con el tiempo, adaptándose a las necesidades que van surgiendo con el tiempo y, sobre todo, a nuestro cuerpo, porque con la edad las cosas cambian y lo que antes funcionaba no tiene por qué hacerlo ahora.

Ahora bien, pese a llevar una dieta bastante controlada, la protagonista de 'Machos alfa' aseguró en otra entrevista que no se corta con nada: si le apetece algo puntualmente le hinca el diente sin problema, porque la clave es el equilibrio.

"Creo que casi toda la vida he estado un poco a dieta", afirmaba, tal y como recogen desde Mujer.es. "Pero no me corto de darme mis caprichos, mis lujos y salir a comer".

Y en cuanto al ejercicio, con el tiempo Miró se ha vuelto adicta al Zumba, una actividad que combina cardio y baile y que define como "un subidón" cada vez que realiza una clase.

"Me ha encantado porque, además de ejercitar el cuerpo y de sudar muchísimo,favorece la coordinación, el baile y sales con un subidón después de cada clase", explicaba. "Entres como entres a la clase, sales eufórica, a tope de energía y de adrenalina".