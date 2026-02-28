Carmen Lomana (77), sobre su receta de tortilla de patatas: "La cebolla no puede estar crujiente, tienes que pocharla 10 minutos"
La conocida empresaria explica todos los detalles para hacer la mejor tortilla de patatas.
- Total: 40 min
- Comensales: 4
Carmen Lomana (77 años) habla de la comida como habla de la vida, con opiniones claras, recuerdos muy marcados y un punto de sofisticación que ya es marca personal.
Aunque el gran público la identifica con alfombras rojas y vestidos de alta costura, ella insiste en que en casa lleva una rutina bastante sencilla.
Le gusta comer bien, cuidar la presentación y rodearse de vajillas bonitas, pero sus platos favoritos no son imposibles ni requieren técnicas de chef con estrella. Son recetas repetibles, muy de casa... con un toque de chic.
Entre esos platos que siempre menciona cuando se le pregunta por que más le gusta comer aparecen dos clásicos que encajan perfectamente con su estilo: el pollo al curry con arroz basmati y las peras al vino.
El primero le funciona como comodín para comidas con amigos o familia. Es aromático, queda bien servido en fuente y permite jugar con la guarnición sin complicarse demasiado.
Las peras al vino representan su lado más clásico y elegante. Un postre tradicional, bonito en plato y con ese aire de sobremesa larga que tanto encaja con la imagen de Lomana. En redes sociales, ella misma suele repetir que su comida diaria es "sencilla y saludable".
Publica ensaladas coloridas, platos de pollo al horno y combinaciones ligeras, pero detrás de esa sencillez hay una pauta muy clara: jamás descuida bien la estética.
Para ella, no es lo mismo una ensalada cualquiera que una ensalada bien montada en una buena vajilla.
Ese mismo criterio lo aplica a sus platos favoritos: no solo importan los ingredientes, también cómo se colocan en la mesa, qué mantel los acompaña y qué sensación transmiten.
En ese universo de recetas fetiche, hay una preparación que destaca por encima de todas: su tortilla de patatas.
Lomana habla de su tortilla con un orgullo casi contagioso. No la presenta como un plato menor, sino como una especie de examen práctico de "saber estar" en la cocina.
En televisión ya ha sorprendido llevando su tortilla al plató y las reacciones han sido siempre parecidas: sorpresa, elogios al olor y comentarios sobre lo jugosa y casera que resulta.
Es uno de esos momentos en los que el personaje de lujo se mezcla con la cocina de toda la vida.
Ella lo tiene clarísimo, su tortilla de patatas es con cebolla. No admite medias tintas. Defiende la cebolla, bien pochada, aporta dulzor, textura y jugosidad.
Le gusta que la patata esté melosa, nunca dura y que el huevo quede jugoso pero sin llegar a estar líquido en exceso.
Odia las tortillas secas y siempre insiste en el buen aceite como base de todo. No presume de trucos secretos, sino de algo que repite mucho: paciencia, buen producto y atención al punto exacto de la sartén.
La escena que ella misma dibuja cuando habla de su tortilla es muy reconocible. Una mesa con mantel bonito, una ensalada fresca al lado, una vajilla escogida con mimo y la tortilla en el centro, cortada en porciones perfectas.
No es solo comer, es crear una atmósfera. Ahí se ve la Lomana más coherente con su imagen pública: la mujer que convierte un plato tan popular como la tortilla de patatas en un pequeño gesto de elegancia cotidiana.
Ingredientes para la tortilla de patatas al estilo de Carmen Lomana
- 5 huevos camperos grandes
- 4 patatas medianas (aprox. 700 g)
- 1 cebolla grande (o 2 medianas)
- 500 ml de aceite de oliva suave
- Sal fina al gusto
Paso 1
Pela y corta las patatas en láminas finas e irregulares.
Paso 2
Corta la cebolla en juliana fina. Cuanto más fina, más se fundirá en la tortilla.
Paso 3
Calienta el aceite en una sartén amplia a fuego medio. Añade primero la cebolla con una pizca de sal.
Paso 4
Pocha la cebolla lentamente durante 8-10 minutos, hasta que esté transparente y dulce. No queremos que se dore demasiado.
Paso 5
Incorpora las patatas a la misma sartén y cocina todo junto otros 15-18 minutos a fuego medio-bajo. Deben quedar tiernas y ligeramente confitadas.
Paso 6
Escurre bien la mezcla y reserva el aceite.
Paso 7
Bate los huevos con una pizca de sal en un bol amplio.
Paso 8
Mezcla las patatas y cebolla con el huevo y deja reposar 3-5 minutos. Este reposo ayuda a que se integre todo y quede más jugosa.
Paso 9
Calienta una sartén antiadherente con una cucharada del aceite reservado.
Paso 10
Vierte la mezcla y cocina a fuego medio-bajo unos 3-4 minutos.
Paso 11
Dale la vuelta con un plato cuando los bordes estén cuajados pero el centro aún ligeramente tembloroso.
Paso 12
Cocina 2-3 minutos más por el otro lado, según el punto que prefieras.
Paso 13
Deja reposar 5 minutos antes de servir.