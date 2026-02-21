Melani Olivares (53) sobre su infancia en Badalona: "Era normal ver cosas que no deberían serlo. Hay herida"
La actriz española confiesa que no tuvo una infancia agradable en el barrio de San Roque de Artigas: se fue de casa tan pronto como pudo.
Con motivo del estreno de 'Aída y vuelta', el regreso de la mítica serie de comedia 12 años después de su final televisivo, Melani Olivares, quien interpretó a Paz en la ficción, está realizando todo tipo de entrevistas hablando sobre su vida y trayectoria profesional.
Durante el programa 'Hoy por Hoy', la artista se ha sincerado sobre su infancia afirmando que no tuvo unos buenos primeros pasos por el mundo. Nacida en Badalona y criada en el barrio de San Roque de Artigas, Olivares atravesó una niñez complicada, rodeada de cosas que no debería haber visto a tan temprana edad.
"No tuve la infancia que un niño se merece", asegura. "Era normal ver cosas que no deberían serlo. Hay herida". La actriz, criada como hija única, creció en un ambiente donde el consumo de drogas estaba totalmente normalizado y a una temprana edad tuvo que asumir la responsabilidad de cuidar de su madre, lo que la obligó a madurar más rápido.
Ante un panorama tan difícil, en la artista nació la necesidad de buscar un nuevo hogar para crecer como persona y distanciarse del dolor, puesto que no tenía muy buena relación con sus padres y la Badalona de por aquel entonces no la consideraba un lugar adecuado.
"Sabía que esa no era la única vida que había, que más allá del barrio de San Roque de Artigas había otra, y enseguida me fui a buscarla", confiesa. A la edad de 16 años, Olivares inició su travesía por el mundo viajando hasta los 21 años, una experiencia que le sirvió para ver la vida con otros ojos.
"Estuve desde los 16 hasta los 21 viajando por todo el mundo. Eso me dio una amplitud de miras absoluta", explica. "Es lo mejor que pude hacer en mi vida, no me encontraba en mi lugar".
Pasó tres años en Nueva York, varios meses en Tokio y visitó múltiples países de Europa, y finalmente logró encontrarse a sí misma huyendo de esa traumática infancia que, aun a día de hoy, sigue sin cerrar la herida.
"En la infancia, si te quedas atrapado ahí, es una putada, porque no evolucionas. En cambio, si realmente la infancia ha sido jodida, pero has podido remontarla, en ese reencontrarte, revivir, renacer… todo eso te va forjando", expone.
Por suerte, con los años la carrera artística de Melani Olivares fue evolucionando hasta que llegó a convertirse en una de las caras más famosas de la televisión española gracias a 'Aída'.