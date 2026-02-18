Así es la casa de Cayetano Rivera (49 años) en Sevilla: chalet de lujo de 300 metros cuadrados con 5 dormitorios

El refugio de Cayetano Rivera (49 años) está a solo unos minutos de Sevilla, pero podría estar en otro mundo. En la exclusiva urbanización Campo de Golf, en Montequinto (Dos Hermanas), el torero ha encontrado el escenario perfecto para empezar de cero: un chalet de más de 200 metros cuadrados, rodeado de silencio, vegetación y máxima discreción.

Tras su separación de Eva González, Cayetano abandonó el bullicio del centro para instalarse en esta zona residencial codiciada por ejecutivos, deportistas y fortunas anónimas que buscan lo mismo que él: tranquilidad sin renunciar a estar a un paso de la ciudad.

Montequinto, conectado con Sevilla por metro y autobús, se ha convertido en uno de los enclaves de moda para quienes quieren chalets con jardín, servicios cerca y buena calidad de vida.

El chalet de Cayetano se levanta sobre una parcela de más de 300 metros cuadrados, con unos 200-300 metros construidos distribuidos en dos plantas.

La vivienda, valorada en torno a los 600.000 euros según medios especializados, se ajusta como un guante al perfil del diestro: elegante, funcional y pensada para disfrutar puertas adentro.

No es una mansión ostentosa, pero sí una casa de alto nivel en un entorno donde la seguridad y el anonimato son casi religión.

Por dentro, la vivienda cuenta con cinco dormitorios y al menos tres baños, dos de ellos en suite, lo que permite separar claramente la zona privada de invitados y familia.

Uno de los cinco dormitorios

Los amplios ventanales llenan de luz el salón y las zonas de estar, decoradas en un estilo clásico y sobrio, muy alejado del barroquismo de otros hogares de famosos.

La cocina, grande y completamente equipada, dispone de un comedor capaz de reunir a seis u ocho personas alrededor de una mesa, un detalle que encaja con la faceta más familiar del torero.

El verdadero tesoro de la casa, sin embargo, está en el exterior. El chalet presume de un jardín privado con césped, zonas pavimentadas, mobiliario de exterior y una gran terraza donde es fácil imaginar a Cayetano entrenando, leyendo la prensa o simplemente desconectando del ruido mediático.

Todo ello rodeado de cipreses y vallado perimetral, un muro verde que protege su intimidad frente a miradas curiosas.

Terraza y jardín de la casa

La urbanización Campo de Golf suma un plus que marca la diferencia: acceso directo al Real Club de Golf de Sevilla, uno de los campos más reconocidos del sur de España.

A su alrededor, pistas de tenis y pádel, centros deportivos, amplias avenidas arboladas, colegios, restaurantes y comercios que permiten hacer vida de barrio sin renunciar al aire de urbanización premium.

Cocina de la casa

A apenas 15 minutos del centro de Sevilla, el chalet de Cayetano combina el "retiro" con la comodidad de tenerlo todo cerca.

Hoy, este chalet de lujo se ha convertido en el nuevo centro de gravedad del torero. Un hogar estratégico: suficientemente lujoso para estar a la altura de su apellido, pero lo bastante discreto como para pasar desapercibido entre otros chalets de la zona.

Y, sobre todo, un refugio diseñado para lo que más busca Cayetano Rivera en esta etapa: calma, espacio y una buena puerta que se cierra al mundo.