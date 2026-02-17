El patrimonio que deja Robert Duvall: de recibir 30.000 € por su papel en 'El padrino' a rechazar 1 millón por la tercera

Imagen de Robert Duvall en el Festival de cine de Toronto.

El actor Robert Duvall ha fallecido este lunes a los 95 años. Según informó su esposa, Luciana Pedraza, el intérprete murió de forma "pacífica" en su residencia de Middleburg, Virginia, acompañado por sus seres queridos.

Aunque contrajo matrimonio en cuatro ocasiones, la última vez en 2004 con Pedraza, Duvall no tuvo hijos. En alguna entrevista llegó a bromear sobre ello al afirmar que no tenía descendencia porque “supongo que estoy disparando a fogueo”.

Con una trayectoria tan amplia como influyente, que comenzó a despegar cobrando tan solo 36.000 dólares por su papel El Padrino, el actor participó en más de 130 proyectos entre cine y televisión.

A lo largo de su carrera consolidó un legado artístico de primer nivel y, según diversas estimaciones, Duvall deja un patrimonio estimado cercano a los 70 millones de dólares.

El actor junta una mezcla de dinero por su caché como actor así como su participación como productor, director y guionista, y sus distintas propiedades inmobiliarias.

La riqueza de Robert Duvall en vida

Robert Duvall, nacido en San Diego, California el 5 de enero de 1931, ha sido uno de los intérpretes más respetados del cine estadounidense. Hijo de un almirante de la Marina, creció en una familia de tradición militar, aunque pronto se inclinó por la interpretación.

Tras graduarse en Principia College, sirvió dos años en el Ejército antes de formarse como actor en el prestigioso Neighborhood Playhouse School of Theatre de Nueva York, donde estudió con Sanford Meisner y coincidió con figuras como Dustin Hoffman y Gene Hackman.

Sus inicios fueron en el teatro y la televisión durante los años sesenta, hasta que su talento comenzó a abrirle paso en el cine, donde tuvo su primer papel importante en el cine como Boo Radley en Matar a un ruiseñor (1962).

Tras papeles en cintas como The Rain People (1967) y MASH* (1970), su salto al estrellato llegó con El padrino (1972), por la que tan solo cobró 36.000 dólares (30.000 euros). Dos años más tarde repitió para su secuela, con la que recibió un salario de medio millón de dólares.

Su consagración llegó con el coronel Kilgore en Apocalypse Now (1979). Años después llegó su Óscar a mejor actor por Tender Mercies (1983) y más tarde papeles en títulos como Days of Thunder (1990) y Falling Down (1993).

Durante el desarrollo de El padrino III (1990), rechazó tomar parte de la cinta por una disputa salarial. El actor consideró insultante el millón de dólares que le ofrecía la productora, en comparación al salario de Al Pacino, cinco veces al suyo.

Despidiéndose de su icónico papel, Duvall se pasó a detrás de las cámaras, dirigiendo y protagonizando The Apostle (1997). La película fue todo un éxito en taquilla recaudando 21 millones de dólares frente a un presupuesto de 5 millones y que le valió otra nominación al Óscar.

Con el cambio de siglo y ya en una edad más avanzada, Duvall se mantuvo alternando su trabajo detrás y delante de la cámara con Assassination Tango (2002), We Own the Night (2007) y The Judge (2014).

A través de sus 130 papeles y, pese a que al principio de su carrera cobró salarios modestos, con la llegada de su Óscar y la fundación de su productora Butcher's Run Films en 1992, logró reunir un patrimonio monetario de 70 millones de dólares.

Con su fortuna y caché, el actor adquirió una serie de propiedades inmobiliarias. Su residencia principal estaba en The Plains, Virginia, un finca que funcionaba como rancho de caballos con una extensión de unos 360 acres en el condado de Fauquier.

También tuvo otra finca en Purcellville, Virginia que anteriormente sirvió como su casa principal con un tamaño de 33 acres pero que vendió por un precio indeterminado.

Asimismo, fue propietario de un bungaló en Los Ángeles que vendió por unos 1,6 millones de dólares en 2017 y un dúplex en Upper West Side de Nueva York valorado en 6,5 millones de dólares.

Varios medios reportan que tenía una casa en Wellington (Florida) y otra en Washington D.C., aunque se desconocen detalles recientes al respecto.

Al no tener descendencia, se espera que todo su patrimonio pase a ser propiedad de su esposa, la actriz y cineasta argentina Luciana Pedraza.