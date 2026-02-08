Vanessa Romero, 47 años, sobre su infancia con bullying: "Empecé a acudir a terapia para intentar organizar mi cabeza"
Vanessa Romero habla sobre cómo lidió con el bullying cuando era niña y cómo la ayudaron sus padres a superarlo.
Vanessa Romero es uno de los rostros televisivos más reconocibles de España gracias a su participación en series como 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'.
Durante gran parte de su vida, la modelo y actriz ha estado ligada al proyecto de los hermanos Caballero, que continúa arrasando en streaming mientras enamora a toda una nueva generación de espectadores.
Ahora, sin embargo, Romero tiene otros objetivos y metas y realizando un salto a la dirección con el cortometraje 'Un día de mierda'. Aunque su carrera esté yendo viento en popa, la artista no siempre ha pasado por buenas rachas y ha confesado que tuvo una infancia difícil luchando contra el bullying.
"Me preocupa mucho la salud mental"
En una entrevista para '¡HOLA!', Romero confiesa que lo pasó bastante mal durante su infancia y etapa escolar porque sufrió bullying por parte de los compañeros.
"Me preocupa mucho la salud mental. Eran otros tiempos, pero es verdad que pude hablar con mis padres, porque era una niña que lo hablaba todo y me gusta mucho comunicarme", explica.
"Ellos me ayudaron de alguna manera, pero es verdad que en ese momento no había las herramientas que hay ahora, o no sabíamos tanto como ahora", continúa, hablando sobre cómo se abordó la situación desde casa y en el ámbito familiar.
"Tienes que colocar todo eso en tu cabeza, y no fue en ese momento, sino un poco más adelante cuando empecé a acudir a terapia para intentar organizar mi cabeza". Romero considera que la terapia es una ayuda imprescindible para poder salir adelante en estas situaciones.
"Creo que, al igual que vas al gimnasio, a veces necesitas tener herramientas para poder gestionarte y autorregulare. Para mí es guay porque te vas ordenando, te van dando herramientas."
Actualmente, por suerte, la actriz está viviendo una etapa maravillosa y, después de haber conquistado la televisión como actriz, ahora busca hacer lo mismo tras las cámaras con sus propias producciones.