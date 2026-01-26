Entramos en la casa de Jesús Vázquez (60 años) en Madrid: 500 metros cuadrados de estilo moderno y minimalista

A pocos minutos de Madrid y escondida tras una discreta valla en una urbanización de alto nivel, la casa de Jesús Vázquez en Majadahonda es ese tipo de chalet que enamoraría a cualquiera.

No es solo la vivienda de uno de los presentadores más populares de la televisión, es el escenario tranquilo y luminoso donde Jesús y su marido, Roberto Cortés, han construido su refugio más personal.

Ubicada en una zona residencial muy cotizada, la casa destaca por su arquitectura moderna, de líneas rectas y grandes ventanales que se abren al jardín.

Desde fuera se percibe orden, calma y cierto minimalismo, una estética que encaja con el estilo de vida que la pareja muestra en redes: deporte, vida sana y pocos excesos superfluos.

Aquí no hay mansión ostentosa al uso, sino un chalet de unos 340 metros cuadrados pensados para vivirse, no solo para enseñarse.

El corazón de la propiedad está en el exterior: jardín de cerca de 200 metros cuadrados con césped cuidado, zona de solárium y una piscina que se convierte en protagonista absoluta en cuanto suben las temperaturas.

Es ahí donde la pareja graba muchos de sus vídeos más virales, donde se les ve entrenar, bailar o simplemente relajarse al sol.

El salón de la casa de Jesús Vázquez

La sensación es la de estar en un pequeño resort privado a las afueras de Madrid, pero con la intimidad de un hogar pensado al detalle.

En el interior, la casa sigue un guion distinto al de las mansiones recargadas de otros famosos: espacios diáfonos, tonos neutros, mucha luz y una decoración moderna que huye del barroquismo.

El salón, amplio y conectado visualmente con el jardín, funciona como punto de reunión y como plató improvisado, con piezas de diseño, arte contemporáneo y guiños a la carrera de Jesús, como su Premio Ondas presidiendo una estantería.

La cocina, grande y funcional, apuesta por encimeras de piedra en grises y materiales resistentes, pensada para el día a día más que para la foto perfecta.

El hogar de Jesús Vázquez

La vivienda se completa con varios dormitorios y zonas privadas que refuerzan esa idea de refugio: habitaciones serenas, con protagonismo del blanco y pocos elementos decorativos, buscando descanso más que impacto visual.

Todo transmite la sensación de una vida organizada, cómoda, sin estridencias, en la que el lujo está más en el espacio, la luz y el silencio que en el oro o los grandes logos.

En términos de mercado, la casa de Jesús Vázquez en Majadahonda está valorada en más de un millón de euros, una cifra que encaja con el tipo de chalets que se mueven en esa zona, con parcela, piscina y alta privacidad.

Para muchos, es la prueba de que el presentador ha sabido transformar en un hogar real, vivido, lejos de la frialdad de las casas de catálogo.

Y quizá por eso, cada vez que se abre una ventana a su jardín o a su salón, se intuye una vida cotidiana con la que es fácil querer entrar y quedarse un rato dentro.