Entramos en la casa de Antonio Orozco (53 años) en Barcelona: 200 metros cuadrados y 3 habitaciones junto al mar

La casa de Antonio Orozco (53 años) en Sitges (Barcelona) es mucho más que el refugio de una estrella, es el escenario real donde el cantante compone, cocina para sus hijos y se esconde del ruido de la fama.

Un hogar luminoso y cálido que mezcla vida familiar, éxito musical y ese punto de nostalgia que engancha a quien se asoma a sus rincones.

En una lujosa urbanización de Sitges, muy cerca del mar, Orozco (53 años) comparte casa con sus dos hijos, Jan y la pequeña Antonella.

No es una mansión descomunal, pero sí una vivienda de más de 200 metros cuadrados y tres habitaciones, pensada para vivirla y no solo para enseñarla en redes.

La ubicación, en uno de los enclaves más cotizados del litoral barcelonés, añade ese componente aspiracional que tanto atrae: sol, calma y privacidad a pocos minutos de la ciudad.

Lo primero que llama la atención al "entrar" en casa de Orozco es la luz: grandes ventanales que inundan de claridad el salón y dejan ver paredes llenas de fotos, recuerdos familiares y momentos de escenario convertidos en decoración.

La madera manda en su interiorismo, con suelos y muebles que aportan una calidez casi rústica, suavizada con piezas más modernas que evitan el exceso campestre.

Antonio Orozco en su cocina. Telecinco

Sofás amplios, pensados para tardes de peli, guitarra y niños correteando, sustituyen a la frialdad de las casas de catálogo y refuerzan la sensación de hogar vivido, con esquinas imperfectas que cuentan historias.

La planta principal funciona como un gran espacio abierto donde conviven salón, comedor y cocina, sin muros que separen conversaciones ni canciones.

Allí se mezclan pianos, teclados y guitarras con una cocina de líneas sencillas, donde la madera y el blanco comparten protagonismo y se convierte en plató improvisado de sus recetas de Instagram.

Es ese entorno, entre acordes y ollas al fuego, donde el artista deja que la creatividad fluya, a veces componiendo con Jan, otras simplemente improvisando mientras la pequeña Antonella juega a pocos metros.

El hogar de Orozco

El hogar del cantante cuenta con una espectacular terraza, convertida en una extensión natural del salón.

Zona chill out, muebles cómodos y espacios verdes construyen un oasis privado perfecto para desconectar tras los focos y, al mismo tiempo, para que una niña de dos años corra sin límites.

Esa mezcla de relax adulto y parque infantil doméstico convierte el exterior en el verdadero lujo de la vivienda. No es solo decoración bonita, es un escenario de vida cotidiana que invita a imaginar atardeceres frente al mar.

Aunque Orozco mantiene su vida privada en un discreto segundo plano, las imágenes de su casa revelan a un hombre que ha diseñado su hogar pensando en los suyos y no en impresionar al primer golpe de vista.

Es un espacio cálido, luminoso y emocional donde la música, la familia y los recuerdos ocupan más metros que cualquier objeto de lujo y quizá por eso cada nueva foto desde Sitges se convierte en un imán de curiosos.