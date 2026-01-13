Carlos Herrera, 68 años, sobre la longevidad: "Me levanto a las 3 de la mañana, me acuesto a las 8 y camino 15 kilómetros al día"

A sus 68 años, Carlos Herrera sigue siendo uno de los madrugadores más incansables de la radio española y un ejemplo de energía sostenida a base de disciplina, kilómetros y una dieta sin concesiones.

Cada mañana se planta frente al micrófono de Herrera en COPE con la misma intensidad de siempre, apoyado en una rutina férrea que ha convertido en su mejor seguro de salud.

Su guerra con la báscula es pública y la cuenta con sorna: "Según la báscula esta mañana estoy en 92 kilos y vengo de los 98", confesó hace unos años, dejando claro que no se relaja ni un segundo cuando nota que el peso se dispara.

Cuando el pantalón "no abrocha", activa lo que él mismo llama su "ramadán personal": una fase estricta sin alcohol, sin pan y sin dulces hasta volver a sentirse ligero.

Para Herrera, no hay atajos: "El ejercicio sin la dieta no sirve de nada y la dieta sin el ejercicio tampoco", repite como un mantra que resume su filosofía.

No se trata de milagros ni de modas, sino de una ecuación muy simple que aplica a rajatabla: comer limpio y moverse todos los días.

Moverse, de hecho, es una de sus grandes obsesiones. "Camino mucho, ayer 15 kilómetros; otros días 10, 12...", ha contado en antena, casi como quien comenta algo rutinario.

Su pasión por el Camino de Santiago es conocida: habla de etapas "razonables, de 18 o 20 kilómetros, y esto todos los días", y reconoce que en tramos especialmente intensos ha llegado a hacer hasta 40 kilómetros diarios.

Lejos de los entrenamientos de moda, su apuesta es la actividad moderada pero constante: largas caminatas, gimnasio y agua. "He ido siempre al gimnasio. Hago muchas abdominales y uso una chaqueta con electrodos que te ayudan", explicó en 2023, demostrando que también está dispuesto a probar tecnología si le suma en tono muscular.

En los últimos años ha incorporado la natación "olímpica para señores mayores", como la define con humor: cursos en los que se puede estar en el agua, tranquilo, "charlando... pero moviéndote", una forma amable de entrenar sin renunciar al placer de la conversación.

Su alimentación va en la misma línea: sencilla, pero estricta. Nada de alcohol, dulces ni fritos en el día a día, solo un poco de pan por la mañana y platos a la plancha como norma.

La rutina de Herrera

Cuando nota que algún kilo se ha colado de más, elimina "arroz, pasta y patata" hasta recuperar la línea, sin dramas pero con determinación.

La otra gran clave está en el reloj. Su horario es casi militar. Se acuesta entre las 19.30 y las 20.30 y se levanta a las 3.00 de la mañana para llegar fresco al programa.

"Si me echo la siesta, luego no duermo", así que prefiere aguantar el tirón y proteger un sueño nocturno sólido.

No hay pócimas secretas ni promesas vacías: solo disciplinas, cabeza y sentido común. Con una dieta limpia, movimiento diario y un sueño muy ordenado, el comunicador más madrugador del país demuestra que la juventud no es cuestión de edad, sino de ritmo, constancia y actitud.

Herrera ha aprendido a escuchar su cuerpo igual que escucha a sus oyentes y ha hecho de la disciplina una forma de libertad: la salud también se entrena y su objetivo no es parecer joven, sino sentirse vivo cada mañana.