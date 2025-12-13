Mario Casas (39), sobre los precios en Navidad: "He flipado, me cobran 100€ por un árbol y a lo mejor les cuesta 20 o 30€"

Estas Navidades muchos españoles se han quedado atónitos con los precios de las cosas. Los turrones, el pescado, el panetone, prácticamente todos los productos típicos de estas épocas han visto un importante incremento en sus precios.

Los motivos son varios, desde el incremento del coste de materias primas, mayor demanda de productos estacionales o tensión en la cadena de suministro alimentaria.

No obstante, el conocido actor Mario Casas señaló en el podcast de la Pija y la Quinqui otro producto navideño que ha visto un incremento en sus precios: los árboles de Navidad.

"Están carísimos"

El actor estaba comentando cómo había decorado su casa para las festividades: "He comprado el árbol, compré churros y hemos decorado el árbol de Navidad".

Sin embargo, en este punto hizo un inciso y comentó que le pareció que "tengo que decir que están carísimos y es plástico". Añadió que había estado "echando cuentas" y que "realmente ¿Cuánto dinero le sacan al árbol?".

"Si el árbol cuesta, por ejemplo, 100 euros o 100 euros y algo ¿cuánto realmente les está costando? ¿20 euros, 30 euros?", señaló incrédulo el actor. "Están sacando pasta, es que está todo muy caro, yo he flipado", agregó con el mismo tono de sorpresa.

Esta cuestión que señaló Casas es una que se han planteado muchos españoles: ¿cuánto cuesta realmente producir un árbol de Navidad?

A pesar de que no existen estadísticas concretas sobre el coste de producción de los árboles de Navidad de plástico, lo cierto es que este precio final de "100 y algo euros" incluye una variedad de costes.

Dentro de dicho precio final se incluye el coste en materias primas, procesos industriales, transporte, embalaje y mano de obra. Todos sujetos a muchas variables que hacen que aumenten.

Además muchos de estos árboles son fabricados fuera de España, con lo cual el coste de transporte es mucho más alto y el coste de la producción depende de la economía del país fabricante.

En este caso, uno de los mayores exportadores y productores de árboles de Navidad artificiales del mundo es China. Con lo cual la mayoría de estos costes dependen del país asiático.

La Navidad más cara

Mario Casas también comentó que siente que "está todo muy caro", y no se equivoca. Según un análisis elaborado por la empresa Raisin la cesta navideña se ha encarecido hasta un 173% en los últimos cinco años.

Según el análisis, las mayores subidas registradas son la cigala cruda congelada, que ha aumentado su precio en un 173%; el bacalao, que ha aumentado un 121%; y el turrón de chocolate, que ha subido en un 121%.

El marisco y el pescado han visto un incremento notable debido a que son alimentos sensibles a los cambios energéticos y logísticos que han sido recurrentes los últimos cinco años.

Por otro lado, en el caso del turrón o del mazapán, esta subida se debe al aumento del coste de materias primas como el azúcar, los frutos secos y el cacao.

Además de esto, es importante considerar que la mayoría de estos productos son estacionales o ven un importante aumento en su demanda lo cual influye en que el precio aumente.

Independientemente de los datos y de la sorpresa de Mario Casas por los precios, según el análisis elaborado por Raisin, los hogares españoles mantendrán sus menús navideños estas festividades y aprovecharán para darse un capricho.