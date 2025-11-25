Carmen Lomana, 77 años, sobre cómo se mantiene joven: "Me levanto a las 6 de la mañana y siempre ceno a las 7 de la tarde"

Carmen Lomana no cree en milagros antiedad ni en fórmulas secretas. "La clave está en cuidarse todos los días, en convertir el bienestar en una disciplina alegre", asegura con su estilo directo y glamuroso.

A sus 77 años, la empresaria y socialité es el mejor ejemplo de que el cuidado metódico y la actitud positiva pueden desafiar el paso del tiempo y convertirse en una marca personal tan relevante como su colección de alta costura.

Ella explica que su jornada comienza temprano y en silencio: "Me levanto a las seis y cuarto para empezar todo con calma".

Sin prisas, Lomana dedica esos minutos a sí misma antes de afrontar entrevistas, compromisos y viajes.

"No concibo salir de casa sin desayunar", enfatiza. Su elección habitual: fruta fresca y una tortilla francesa, sin bollos ni exceso de carbohidratos.

Lomana asegura que su dieta no sigue modas, sino el sentido común: "Abundantes verduras, legumbres y una buena dosis de fruta. Con el paso de los años he cambiado mis hábitos un poco, pero no mucho":

Además, nunca olvida el aporte natural de antioxidantes y omega-3: "Siempre me he preocupado muchísimo por lo que como".

Las cenas, igual que el resto de su vida, tienen un horario fijo: "Prefiero cenas ligeras y tempranas, entre las siete y ocho. Si tengo hambre por la noche, opto por fruta fresca. La fruta nunca sienta mal".

No se obsesiona con las horas de gimnasio. "No hace falta matarse haciendo deporte, pero sí caminar, estirar y, sobre todo, disfrutar del movimiento".

Caminar, nadar y bailar son sus imprescindibles. Todo acompañado de hidratación: "Bebo al menos dos litros de agua al día, siempre llevo mi botella".

Lomana reivindica el cuidado propio como fuente de alegría: "Hay que disfrutar de los rituales, no solo verlos como una obligación". Así, ha hecho de la constancia y el placer los ejes de su bienestar. No solo luce joven; lo vive y contagia.

La rutina de Lomana

Con disciplina, placer y una rutina adaptada a su vida, Carmen Lomana demuestra que la juventud puede conquistarse -y mantenerse- con hábitos sólidos y un espíritu que nunca pasa de moda.

En la actualidad, Lomana sigue ocupando titulares tanto por su presencia mediática como por sus opiniones sin filtros.

A sus 77 años, combina su papel de empresaria y colaboradora de televisión con entrevistas donde hablaba sin tapujos de su vida personal, sus rivales en el mundo del corazón y sus vivencias más íntimas.

En redes sociales, Lomana comparte consejos de belleza -como el uso de la clásica Nivea para eliminar arrugas de los labios- y sorprende por su sentido del humor y su facilidad para adaptarse a las tendencias digitales.

Además, acaba de publicar un nuevo libro de memorias en el que repasa, con detalle y autocrítica, pérdidas, reinvenciones y experiencias que la han convertido en una figura eterna y mediática del panorama español.

Entre sus últimos proyectos, destaca su incorporación al equipo de Kiss FM: "Ha sido lo mejor que me ha pasado últimamente, me divierte y además tengo libertad para hablar de lo que quiero".

Su carisma, sus declaraciones polémicas y su estilo la han hecho indispensable tanto en realities como en magazines, consolidando su imagen de mujer elegante y referente mediático durante más de 15 años en televisión.