Antonio Resines, 71 años, sobre su patrimonio: "Tengo entre 10 y 15 millones de euros y perdí 9 millones en una película"

A lo largo de más de cuatro décadas, Antonio Resines se ha ganado un lugar privilegiado en el cine y la televisión española.

Pero detrás de la sonrisa del público, su patrimonio no ha sido siempre un camino de rosas. Cuando, en 2018, se sentó en el sofá de La Resistencia, Resines soltó una cifra que muchos recordaron: "Tengo entre 10 y 15 millones de euros".

Pero un año después, matizó la declaración: "Cuando dije que tenía entre 10 y 15 millones de euros, estaba vacilando, pero luego dije que me había arruinado".

Esa declaración iba acompañada de una vida de ingresos sólidos: actor de éxito, protagonista de series, publicidad, apariciones televisivas. Según resúmenes de prensa, Resines ha acumulado una fortuna significativa.

Pero también ha tenido sus reveses. Como productor, asumió una de sus peores pérdidas: la película La Reina de España. Él lo cuenta sin rodeos: "Cuando estrenamos la película muchos animaban a no verla... Recuperamos un millón y medio, pero la película nos costó 11 millones. Fue un fracaso".

En otro momento, añadió con franqueza: "Me pareció que era una buena inversión... Yo puse un dinero en La Reina de España".

No existe una cifra oficial sobre el saldo en sus cuentas bancarias. Sin embargo, se sabe que Resines reside en la calle Ibiza, en Madrid, en una zona de alto poder adquisitivo.

El proyecto fallido de Resines

Él mismo ha puesto matices sobre lo que significa "ser rico". En una entrevista, comentó: "Para mí, rico es alguien que tiene un patrimonio de 5 millones para arriba y hay muy pocas personas que lo tengan en nuestro cine".

Además del lujo visible, Resines aporta una mirada dura sobre su oficio: "Económicamente, es jodido porque la gente no ahorra mucho. Si trabajas de continuidad se gana dinero, pero si estás un año sin trabajar te comes todo lo que tienes".

"Te voy a dar un dato que la gente no sabe. En esta profesión, en torno al 80% no gana más de 6.000 euros al año", apuntó.

Esa frase recuerda que, para muchos actores, la precariedad es la regla y no la excepción. Resines, que ha logrado mucho, también ha vivido riesgos que quizá otros ni afrontan.

Tras superar el grave episodio de la covid-19, que le mantuvo hospitalizado más de 40 días, el actor ha mostrado otra actitud ante la vida y el trabajo.

Ha reducido su exposición, centrado en proyectos puntuales y valorado más la estabilidad que la ostentación.

Aunque ya no repite la cifra millonaria, su patrimonio sigue siendo objeto de especulación mediática. Y él -con humildad y un humor suave- admite que parte de lo que dijo lo dijo "vacilando".

Entre sus proyectos más recientes ha participado en la serie Sin Gluten de RTVE, en la película Mikaela, dirigida por Daniel Calparsoro, o en la comedia Un funeral de locos, de Manuel Gómez Pereira.