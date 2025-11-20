Nuria Roca (53), sobre el Premio Planeta de 1 millón de euros de Juan del Val (55): "Ya está todo gastado, antes de recibirlo"

Nuria Roca ha vuelto a demostrar por qué es una de las voces más sinceras y lúcidas del panorama mediático. En una entrevista reciente, habló con total naturalidad sobre el dinero, la fama, el éxito, su matrimonio y su manera de entender la vida.

Lo hizo con humor, con ironía y con esa mezcla de honestidad y calma que la caracteriza, dejando reflexiones tan reales como inesperadamente profundas.

En un momento de la conversación en el pódcast Zodiac de Vanitatis, hicieron referencia al reciente Premio Planeta de su marido, Juan del Val, dotado con un millón de euros.

Ella, lejos de fantasear con la idea, reaccionó con humor y realidad fiscal: "¿Quién se lleva la mitad? Hacienda". Con esa espontaneidad que tanto la identifica, añadió una reflexión muy humana sobre cómo muchas veces el dinero está comprometido antes incluso de llegar.

"No, no, ya está todo gastado. No ha entrado y ya está gastado antes de llegar a la cuenta. Hombre, por supuesto, tengo hipoteca como todo el mundo, con lo cual está todo más que gastado", explicó.

Curiosamente, pese a su sólida carrera en televisión, Roca confesó que lo más rentable no ha sido la tele, sino la publicidad.

Los contratos como prescriptora han sido, según ella, un "premio muy jugoso", quizás el más lucrativo de toda su trayectoria profesional.

Pero la presentadora tiene claro que el éxito no se mide por ingresos ni auditorías. Para ella, la felicidad económica no está ligada a cifras, sino a equilibrio interior.

Lo define de forma sencilla pero contundente: "El éxito para mí es... estar tranquila". Esa tranquilidad la relaciona con tener la vida ordenada, el trabajo en su sitio y la cabeza en paz, porque, como dice, esa sensación supera "con creces el premio económico".

Sobre el Premio Planeta, Nuria lo vivió con auténtica emoción: "Está siendo algo increíble". Y aunque aún no ha habido una gran celebración, tiene claro cuál sería la ideal: "Irme a Nueva York con él, con tres días me vale".

Pero no todo han sido aplausos. Como ocurre con todos los ganadores del Planeta, también hubo muchas críticas. Ella, sin embargo, no se inquieta: "Cualquier polémica crítica que no esté construida y argumentada cae por su propio peso".

La relación de Roca y Del Val

Además, la presentadora reconoce que no dedica ni un segundo a la crítica vacía o basada en prejuicios, a la que presta "la más mínima atención".

Lejos de los tópicos, Roca habló abiertamente sobre su matrimonio, desmontando ideas caducas sobre el dinero, la fama o los roles dentro de su pareja. Contó sin pudor que ella "ha ganado más dinero que él" y lanzó algo, que según ella, contrasta con su aspecto físico.

Pero nada de eso ha generado conflictos entre ellos. Sobre de Del Val, dice, que "jamás se ha sentido disminuido" por su éxito, sino que siente hacia ella una "absoluta admiración".

Además, reveló que debido a los horarios imprevisibles de su profesión, sobre todo cuando grabó Perdidos en la tribu, él ha sido "muy ama de casa" en muchas etapas. "Juan es muchísimo más femenino que yo", apuntó también la colaboradora de televisión.

Como buena Aries, confiesa que le gusta arriesgar, avanzar sin miedo, tirarse al vacío. Esa filosofía está presente en muchas de sus decisiones profesionales, como cuando eligió, durante años, ser su propia representante.

Reconoce que eso le hizo "perder muchas cosas", pero al mismo tiempo le permitió ser "responsable de lo que digo y de lo que hago" y mantener la coherencia en todos los aspectos de su carrera.