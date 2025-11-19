Carlos Herrera (68), sobre cómo se mantiene joven: "Me levanto siempre a las 3 de la mañana y camino 15 kilómetros al día"

A sus 68 años, Carlos Herrera sigue siendo un ejemplo de energía y vitalidad. Cada madrugada se pone frente al micrófono de Herrera en COPE con la misma pasión de siempre.

Su rutina diaria, que combina disciplina, ejercicio y una dieta sin concesiones, es la clave de su estado físico y mental.

El locutor almeriense no esconde su batalla constante con el peso. "Según la báscula esta mañana estoy en 92 kilos y vengo de los 98", confesó hace unos años en COPE.

Desde entonces, mantiene un férreo control: cuando el pantalón "no abrocha", aplica lo que llama su "ramadán personal", un periodo sin alcohol, sin pan y sin dulces.

Herrera sabe que su equilibrio depende de la constancia. "El ejercicio sin la dieta no sirve de nada y la dieta sin el ejercicio tampoco", repite como mantra.

Moverse es otra de sus obsesiones. "Camino mucho, ayer hice 15 kilómetros; otros días 10, 12...", contaba en antena.

Su amor por el Camino de Santiago es conocido: "Las etapas son razonables, de 18 o 20 kilómetros, y esto todos los días". En algunos tramos intensos llegó incluso a 40 kilómetros diarios.

Lejos de las modas del fitness extremo, Herrera apuesta por la actividad moderada y constante: largas caminatas, natación y sesiones de gimnasio.

"He ido siempre al mismo gimnasio. Hago muchas abdominales y uso una chaqueta con electrodos que te ayudan", reveló en 2023.

Más recientemente, añadió la natación avanzada a su rutina. "Son cursos de natación olímpica para señores mayores. Puedes estar en el agua, tranquilo, charlando... pero moviéndote", bromeó en una entrevista con Vanitatis.

Su alimentación es sencilla, pero estricta: nada de alcohol, dulces o fritos. Solo un poco de pan por la mañana y platos a la plancha. Cuando sube algún kilo, elimina "arroz, pasta y patata" hasta recuperar la línea.

La rutina de Carlos Herrera

Y su horario es casi de cuartel. Herrera se acuesta entre las 19.30 y las 20.30 y se levanta a las 03.00 de la mañana.

Una rutina que no todos podrían mantener, pero que él considera esencial para su programa matinal. "Si me echo siesta, luego no duermo. Así que prefiero aguantar el tirón", ha reconocido.

No hay secretos milagrosos. Solo disciplina, cabeza y sentido común. Dieta limpia, movimiento diario y un sueño ordenado.

Es la fórmula con la que el comunicador más madrugador de España consigue seguir al pie del cañón.

A su manera, Herrera demuestra que la juventud no es una cuestión de edad, sino de ritmo, constancia y actitud. Y, como él mismo dice, con una sonrisa que suena incluso por la radio.

Detrás del micrófono hay un hombre que ha aprendido a escuchar su cuerpo igual que escucha a sus oyentes.

Herrera ha hecho de la disciplina una forma de libertad, demostrando que la salud también se entrena. No busca parecer joven: busca sentirse vivo cada mañana. Y, a juzgar por su energía en antena, lo está consiguiendo.