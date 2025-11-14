Pedro Ruiz (78) va al cine a ver 'La cena' y opina sobre la película de Mario Casas: "Lo mejor del cine español en 2025"

Pedro Ruiz, uno de los comentaristas más veteranos y afilados del panorama mediático español, ha vuelto a mover la conversación cultural.

Actor, humorista, showman, escritor y eterno analista de la actualidad, Ruiz, de 78 años, es conocido por hablar claro y por no regalar elogios a la ligera.

Por eso, cuando aparece en redes para comentar una película, el comentario no pasa desapercibido. Y esta vez lo ha hecho para aplaudir con entusiasmo La cena, el nuevo estreno del cine español.

En un tuit que corrió rápido entre cinéfilos, Ruiz escribió: "Me gustó La cena, es una película de situación con un reparto magnífico y una historia llena de pequeñas metáforas".

"Es de lo mejor del cine español de este año. San Juan, Etxeandía y Casas muy bien", añadió. Un respaldo contundente, directo y firmado por alguien que lleva décadas analizando la industria.

La cena es un drama con tintes de comedia negra ambientado en un momento clave de la historia de España.

La trama reúne a un grupo de personajes atrapados en un espacio cerrado, obligados a convivir -y a confrontar sus verdades- mientras se prepara un banquete que simboliza mucho más que un simple encuentro.

En ese choque de ideologías, silencios forzados y tensiones morales se construye una película que apuesta por la metáfora y el subtexto en cada gesto.

El reparto, uno de los grandes reclamos del filme, está encabezado por Alberto San Juan, Asier Etxeandía y Mario Casas, tres intérpretes en un momento creativo particularmente sólido.

Cada uno construye un personaje lleno de matices, atrapado entre lo que piensa, lo que teme y lo que debe aparentar.

Y es precisamente esa "película de situación", como la describe Ruiz, la que les permite lucirse en escenas cargadas de tensión dramática y silencios elocuentes.

"Lo mejor del cine español este año"

Ruiz también subraya que La cena está "llena de pequeñas metáforas". Y es cierto: la película convierte cada gesto, cada plato, cada comentario aparentemente banal en un símbolo de algo mayor,

Del poder. De la memoria. De la fragilidad humana cuando las circunstancias aprietan. Del miedo a decir lo que se piensa, incluso cuando ya no hay nada que perder.

Pero quizá lo que más resuena en su elogio es la frase: "Es de lo mejor del cine español de este año". Así, describe al largometraje del director madrileño Manuel Gómez Pereira.

Un comentario que llega en un momento en el que el cine nacional vive una etapa de diversidad temática, apuestas arriesgadas y una mayor presencia de voces que buscan reenfocar la memoria histórica desde nuevos ángulos.

Las reacciones al tuit no tardaron en multiplicarse. Muchos usuarios celebraron que alguien con la trayectoria de Ruiz pusiera el foco en una producción española que combina ambición, sensibilidad y un reparto de altura.

Otros destacaron que su opinión suele coincidir con títulos que después ganan tracción en taquilla o conversación social.

Con el impulso de este elogio inesperado, La cena se coloca en el punto de mira como uno de esos estrenos que merecen ser vistos, comentados y debatidos. Y, como sugiere Ruiz entre líneas, también degustados con calma.

En paralelo a esta avalancha cinéfila, Pedro Ruiz sigue activo y provocador en la esfera pública. En una reciente entrevista sobre su espectáculo Mi vida es una anécdota en Madrid, confesó: "No he votado nunca. No me votaría a mí, imagínate a alguien más".