Marc Márquez (32), sobre su patrimonio: "Con 20 años ya gané 1 millón de euros y mi casa de Pozuelo vale 10 millones"

Marc Márquez no solo es uno de los iconos indiscutibles de MotoGP, sino también un ejemplo de sensatez financiera y visión patrimonial.

Desde que se coronó en la máxima categoría, Márquez ha hecho historia tanto en la pista como fuera de ella, con un patrimonio que fascina a aficionados, curiosos y economistas.

Tras años de éxitos deportivos, la pregunta sobre cuántos millones ha acumulado el piloto de Cervera se repite incansablemente en redes y tertulias.

La respuesta va mucho más allá del simple número: para Márquez, el dinero siempre ha ido de la mano de la responsabilidad y la prudencia.

"Cuando tú llegas al mundial, ¿qué buscas? ¿Dinero o la mejor moto? A mí me enseñaron así, tuve mucha suerte. Me mentalizaron y ahora lo entiendo. Me dijeron: 'Buscamos la mejor moto porque el dinero de verdad se gana en MotoGP'", confiesa Márquez sobre sus primeros pasos y el gran salto económico que supone la élite del motociclismo.

Su primer gran ingreso cambió su vida, pero no lo hizo perder la cabeza: su primer título en MotoGP en 2013, cuando Márquez tenía solo 20 años. "Ahí conozco al que es actualmente mi abogado. A partir de ahí me asesoro con él. Hay un gestor que me lleva la contabilidad y el abogado".

"Él me dice: 'parece mucho, pero es poco, déjalo en el banco'. El bonus fue más de un millón, sí, pero más del 50% ¡pam!, Hacienda. 10% para el mánager, motos de entreno...", apuntó Márquez en una entrevista en El pódcast de final de mes, transmitiendo una humildad que sorprende en una estrella de su calibre.

Las gestiones de Márquez

El patrimonio de Márquez se concentra, principalmente, en dos frentes: los premios e incentivos de MotoGP y el sector inmobiliario.

Su mansión en Pozuelo de Alarcón, Madrid, es otro de los grandes titulares que rodean al deportista.

Valorada en torno a los diez millones de euros, la vivienda impresiona por sus dimensiones (más de 1.300 metros cuadrados), su diseño moderno y las comodidades que disfruta con su pareja Gemma Pinto.

"Sí, vivo en Pozuelo de Alarcón. ¿10 millones? Por ahí. Esa zona está por ahí. Pero es una inversión. Me parece bien si yo la estoy disfrutando, pero no lo he perdido, está ahí. La casa está pagada",afirma Marc con naturalidad, restando importancia al lujo y viendo la adquisición como un movimiento estratégico más que como un capricho.

El piloto no tiene deudas pendientes: ni con la familia ni con entidades financieras. Márquez es tajante: "No tengo deudas, ni con nadie ni conmigo mismo".

Eso sí, ha tenido que lidiar con la relación -a veces controvertida- con Hacienda. "Yo soy autónomo, no soy una empresa, no tengo SL. Cuando te viene Hacienda es interpretable".

"Yo podría defender que soy una empresa porque luego tengo unos trabajadores, pero para Hacienda yo soy un autónomo. Así que declaro como autónomo porque, sino, vienen y... derrapada. No quiero salir en los diarios ni nada de eso", confesó.

De esta manera, el piloto rechaza las maniobras y atajos que suelen buscar otros deportistas o famosos para rebajar la factura fiscal.

Su filosofía ante el dinero es sencilla pero brillante: "Tengo la suerte de que el dinero no me ha cambiado el estilo de vida. Esto pasa muchas veces, la gente empieza a ganar dinero fuerte y le cambia el estilo de vida".

"Pero yo con mis amigos me lo paso igual en cualquier sitio, no necesito postureo", defiende.

Marc Márquez combina adrenalina, inteligencia y sencillez, gestionando un patrimonio multimillonario con la misma solvencia que pilotea una Ducati en los circuitos más exigentes del mundo.

El resultado es una historia de éxito, transparencia y cabeza fría, digna de cualquier podio financiero.