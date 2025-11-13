Luis Zahera, 59 años, sobre su problema de salud: "Estuve 9 días sondado con fiebre y solo le pasa al 10% de los hombres"

Luis Zahera, uno de los actores gallegos más carismáticos y reconocidos del cine y la televisión en España, ha atravesado recientemente uno de los episodios más difíciles de su carrera y su vida, marcado por un serio problema de salud que ha compartido con su habitual honestidad y sentido del humor.

Durante el rodaje de la serie Animal de Netflix, Zahera, de 59 años, vivió un susto de salud verdaderamente serio. De un día para otro, el actor notó que no podía orinar.

"Me hice mayor de un día para otro. Dejé de mear. La próstata", relató el propio Zahera. Preocupado, acudió a urgencias donde los médicos le colocaron una sonda para poder evacuar.

"Duermes con una bolsa, que es lo más desagradable. Es como un pequeño cadáver que se va llenando y se enfría...", contó con su mezcla habitual de crudeza y humor.

El problema fue a más: "Pasé nueve días con sonda y tuve que suspender el rodaje. Colapsé. Volaba de fiebre. Solo le pasa al 10% de los hombres", recordó el actor, dejando entrever la gravedad de lo vivido.

Esta situación, además de implicar la paralización temporal de la serie, le hizo reflexionar sobre la fragilidad de la salud en un momento de plenitud profesional.

El episodio obligó a Zahera a frenar en seco. "El éxito me metió en la rueda del hámster y me olvidé de mirar a los lados. Ahora la salud me ha fallado y voy a frenar", admitió con sinceridad.

La salud de Zahera

Lo que en principio parecía un incidente pasajero, acabó afectando a su estado anímico: "Colapsé, me hice mayor", dijo con cierta tristeza, reconociendo que después de lo sucedido se ha vuelto "más miedoso" y subrayando el miedo a que la situación pueda repetirse.

A pesar de lo difícil de la experiencia, Zahera ha decidido tomarse el autocuidado mucho más en serio. "Me levanto a las cinco para ir a correr y desde las siete de la tarde no como nada", ha confesado, intentando mantener la cabeza clara y el cuerpo en forma.

Nacido en Santiago de Compostela, Zahera ha hecho del trabajo duro y la honestidad su bandera, tanto en la pantalla como fuera de ella.

Ha protagonizado títulos imprescindibles y ha ganado dos premios Goya, pero no oculta que el trabajo le ha costado una vida personal llena de sacrificios: "No tuve hijos por mi adicción al trabajo... ahora me doy cuenta de que fue un error".

El caso de Luis Zahera demuestra que, incluso cuando la vida obliga a pisar el freno, se puede seguir conquistando al público con autenticidad y humanidad.

Su testimonio, cargado de humor y sinceridad ayuda a visibilizar la importancia de la salud y el valor de permitirse parar cuando el cuerpo le exige.

A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, Luis Zahera ha demostrado una versatilidad impresionante, interpretando desde personajes oscuros y complejos en Celda 211 o El Reino, hasta papeles entrañables en televisión como el inolvidable Petróleo de Mareas Vivas.

Su habilidad para navegar entre el humor y el drama le ha convertido en un actor imprescindible para el cine español, reconocido por el público y la crítica con dos premios Goya y decenas de participaciones en series y películas de éxito.