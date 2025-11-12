Rosalía, 33 años, sobre cómo se mantiene joven: "Desayuno siempre tostadas de galleta de maíz con estos 3 ingredientes"

El bienestar de Rosalía no se construye solo con entrenamientos o dietas, sino con una forma de entender la vida. Su vitalidad sobre el escenario nace de un equilibrio entre cuerpo y mente, donde la disciplina se mezcla con la pasión y el disfrute por lo que hace.

Estos días, la cantante catalana de 33 años no solo acapara titulares por sus coreografías y éxitos. Su regreso musical con el álbum Lux ha convertido a la artista en el foco de atención de entrevistas y conversaciones.

En estos momentos de plena actualidad, sus días arrancan siempre igual, sin lujos ni complicaciones. "¿Qué es lo primero que como cuando despierto? Unas tostadas de galleta de maíz con aguacate, jamón de pavo, aceite de oliva y sal". Tres simples ingredientes que no faltan en su día a día.

Rosalía repite el mismo desayuno diariamente: "Siempre llevo un aguacate porque desayuno lo mismo cada día".

Otra variante es el famoso "bocadillo Motomami" que se prepara en solo cuatro minutos: un trozo de baguette, un aguacate laminado, dos o tres lonchas de jamón de pavo, una de queso gouda y un chorrito de aceite de oliva con un toque de sal. "Desayunar bien lo cambia todo", insiste.

La lógica detrás es sencilla: balance y energía. Su desayuno le aporta proteína, grasas saludables y los hidratos justos para aguantar el ritmo de ensayos, giras y grabaciones.

"Si empiezas el día con un plato saciente, el cuerpo aguanta mejor y la tentación de atacar las galletas desaparece. Así puedes cuidar tu línea", afirma.

Rosalía nunca deja su entrenamiento al azar. "Muchas pesas, cardio y pescado, y poco salir de fiesta", confesó en víspera de la gala del MET.

Su rutina combina fuerza y diversión. El baile, por supuesto, forma parte del plan: "No nos cabe duda de que el baile forma parte de mi entrenamiento... Todos los shows requieren que esté en plena forma", explicó la artista.

Para estar tonificada y resistente, alterna entrenamientos de cuerpo completo con sesiones cardiovasculares.

Entre sus ejercicios más habituales hay sit-ups con mancuerna (15 repeticiones), curl de bíceps (10 por brazo), press militar (15), sentadillas y zancadas con kettlebell (15 y 10 por pierna), tríceps sobre silla (15) y plancha de un minuto.

La rutina de Rosalía

El boxeo es otro de sus secretos. No solo trabaja la resistencia, también le ayuda a liberar tensión mental y mejorar su coordinación.

Lo que hace que Rosalía destaque no son solo sus cifras, sino su actitud. "Un huevo, un pan integral, medio aguacate. Como la vecina del cuarto", bromea con sencillez. Su mensaje es claro: cuidar el cuerpo no es sacrificio, es equilibrio.

Entre la precisión de sus ejercicios y el ritual de su bocadillo, la artista demuestra que salud y éxito pueden ir de la mano. Una rutina con sabor, ritmo y mucho corazón, tan auténtica como ella.