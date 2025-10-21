Fernando Tejero, 60 años, sobre su patrimonio: "Pagué una deuda con Hacienda de más de 150.000 €, querían reventarme"

Fernando Tejero, el popular actor cordobés conocido por sus papeles en series como Aquí no hay quien viva y La que se avecina, ha vivido una montaña rusa financiera en los últimos años.

Detrás del éxito televisivo y la fama, se esconde una historia de patrimonio en movimiento y una dura batalla con Hacienda que ha marcado sus declaraciones públicas y hasta su humor.

A pesar de alcanzar la fama nacional y hacer reír a millones de espectadores, Tejero nunca ha negado que su relación con el dinero ha sido, cuanto menos, movida.

En una entrevista reciente, reconocía: "Prefiero seguir llevándome la pasta y bienvenida sea". Si bien no todos los artistas son tan sinceros sobre sus finanzas, Tejero suele hablar abiertamente de lo que cobra por reposiciones.

"Hombre, solo faltaría. Qué menos que por todo lo que te pasa en la calle con las fotos o que te llamen, luego te llegue algo de las reposiciones", señaló. Sin embargo, no todo ha sido un cuento de hadas en su vida económica.

Ha invertido en inmuebles, vendiendo su piso en el centro de Madrid por algo más de 800.000 euros, aunque la vivienda estaba valorada cerca de un millón: "Tenía dos cuentas en diferentes entidades", admitía el actor refiriéndose a los movimientos que tuvo que hacer para atender sus compromisos financieros.

Esta operación fue fundamental para hacer frente a los imprevistos económicos que se avecinaban. Detrás del telón y fuera de la cámara, Fernando Tejero ha sido protagonista de un largo enfrentamiento con Hacienda que comenzó en 2010.

La Agencia Tributaria puso el foco sobre Lázaro Producciones, la empresa a través de la cual el actor gestionaba sus ingresos.

Hacienda consideró que no tenía actividad real más allá del propio trabajo de Tejero y exigió el pago de 150.871 euros en concepto de impuestos no abonados.

El actor, lejos de esconderse, ha hablado abiertamente del temor que le produce recibir notificaciones del fisco: "Te prometo que a mí me llega una notificación de Hacienda a casa y me tiemblan las piernas hasta que voy a recogerla a Correos. Me cago en todos los ministros de Hacienda que ha habido. Así que sí, mi mayor miedo ahora es Hacienda".

Esta honestidad ha hecho que muchos espectadores empaticen con él, comprendiendo que los problemas financieros no distinguen entre famosos y ciudadanos de a pie.

La economía de Tejero

Fernando Tejero recurrió la sanción, defendiendo sus procedimientos y acusando una cierta persecución fiscal: "Estoy convencido, estoy completamente convencido de que fueron a reventarme más de lo que me han reventado".

Sin embargo, la justicia ha desestimado sistemáticamente sus recursos, condenándole finalmente a abonar la deuda y las costas de los litigios.

En medio de la tormenta fiscal, Tejero no ha perdido el sentido del humor, aunque con su célebre frase reconoce el coste personal de la fama: "Han ganado dinero todos menos yo".

En sus declaraciones recientes, transmite una lección clara: incluso quienes logran que medio país se ría acabaron preocupados por la hacienda pública.

El caso de Fernando Tejero es la prueba de que detrás de cada éxito televisivo puede haber gestiones económicas complejas, imprevistos y hasta miedo.

Su sinceridad y humor han hecho que muchos fans lo vean cercano y humano, y que su historia de patrimonio y deuda siga dando que hablar y, sobre todo, clics.