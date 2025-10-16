El dinero que gana Juan del Val, ganador del Premio Planeta, y lo que se lleva Hacienda: "De los 600.000 al millón de euros"

Una noche de vértigo, focos cruzando el techo del Palau de la Música, expectativas en el aire y, de repente, el nombre que todos esperaban escuchar: Juan del Val, ganador absoluto del Premio Planeta 2025.

El escritor madrileño, con una sonrisa imposible de contener y rodeado de aplausos, subió al escenario no solo para hacerse con el galardón más codiciado de la literatura española, sino también para celebrar el éxito rotundo de su última novela: 'Vera. Una historia de amor'.

Pero en España, todo cuento millonario tiene su reverso. El Premio Planeta regala un millón de euros y el sueño de todo escritor, sí, pero rápidamente entra en escena la Agencia Tributaria para reclamar su parte del botín.

Como marcan las reglas fiscales, Del Val verá perder casi la mitad de lo ganado, es decir entre el 45-47% del importe ganador, unos 470.000 euros que van directos al Estado, dejando un premio neto cercano a los 530.000 euros.

Desde su creación en 1952, el Premio Planeta ha evolucionado hasta convertirse en el galardón literario mejor dotado del mundo.

Nació con una modesta dotación de 40.000 pesetas -apenas 240 euros al cambio actual- y fue aumentando su cuantía con el paso de las décadas.

En el año 2001, con motivo de su 50 aniversario, la cifra ascendió a unos 600.000 euros, pero en 2021 la organización dio el gran salto, elevando el importe a un millón de euros para el ganador y 200.000 euros para el finalista.

Así, el Premio Planeta superó incluso al Nobel en términos económicos y consolidó su poder de atracción mediática y comercial.

Las últimas ediciones han convertido el certamen en un escaparate de éxitos. En 2021, la novela La Bestia, de Carmen Mola, marcó tendencia y disparó las ventas, creando el fenómeno de los autores ocultos.

En 2022 fue Javier Cercas quien triunfó y en 2023 la periodista Sonsoles Ónega se alzó con el galardón, una victoria especialmente comentada no sólo por la calidad de su obra, sino por sus declaraciones públicas tras la ceremonia.

"Tengo muchas deudas, así que la inversión del premio será en tranquilidad", confesó Sonsoles Ónega cuando fue preguntada por el destino del millón de euros que recibió.

Hacienda y el Premio Planeta

El aumento progresivo de la cuantía ha hecho de esta convocatoria un objetivo soñado para narradores de todos los géneros y estilos.

El golpe mediático fue inmediato. Como sucedió en los últimos años con Carmen Mola y Sonsoles Ónega, el Planeta lo cambia todo: ventas de récord, proyección internacional y la agenda de presentaciones multiplicándose a velocidad de vértigo.

El premio se convierte en pasaporte comercial y en símbolo de éxito. Del Val no solo sumó una cifra millonaria, sino también un lugar de honor en la literatura española de hoy.

Así arranca la nueva etapa de Juan del Val: un millón de euros, medio país con su libro bajo el brazo y el sabor dulce de hacer historia.