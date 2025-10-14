Jorge Fernández, 53 años, tajante sobre su depresión: "Me quedé muy delgado y me ponía a llorar antes de 'La ruleta'"

Y ahora Sonsoles, el magacín vespertino de Antena 3, siempre dedica su parte final en alguna entrevista con personajes de la actualidad o rostros conocidos de la crónica social.

Este martes, sería el presentador Jorge Fernández quien visitaría el formato liderado por Sonsoles Ónega para anunciar un importante nuevo proyecto en Atresmedia.

El comunicador vasco de 53 años anunciaba la vuelta de La ruleta de la suerte noche, líder en la noche de los sábados, con 100.000 euros en juego. De esta manera, el éxito diario del programa en su franja del mediodía busca hacer lo mismo pero ahora en horario nocturno.

Durante la entrevista, Fernández dio algunos detalles de cómo se realiza el conocido concurso: "Grabamos siete horas seguidas así que los cánticos del público me los llevo a casa".

También recordó uno de los momentos más extraños que ha vivido en los más de 20 años de La ruleta de la suerte: "Hicimos un especial con animales y un loro se me subió a la cabeza e hizo sus cosas sobre mí".

Sus inicios en el mundo de la televisión fueron complicados y de esta manera le comunicaron la oportunidad que podía tener en Antena 3: "Me llamó mi repre y me dijo tengo una noticia buena y una mala: La buena, que tenía un programa. La mala que era 'La ruleta de la suerte'".

"Me sigue emocionando y vengo contento a grabar los programas. Me gusta lo que hago", se sinceraba el presentador ante Sonsoles Ónega. En los casi 20 años que lleva al frente del concurso, Jorge Fernández ha entregado 21 millones de euros a 13.000 concursantes.

Hablando de temas más personales, Fernández admitió que "desde que soy padre se me saltan las lágrimas con más facilidad". Sobre la portada en Men's Health, el presentador explicó, sin rodeos, los motivos de hacerla: "Fue por un estado mental. Necesitaba volver a estar bien físicamente".

"Adelgacé 13 kilos y no podía hacer deporte. Me quedé muy delgado y me afectó mucho mentalmente. Estaba con depresión y mi médico me dijo que tenía que coger la baja porque no estaba bien, estaba jodido. Seguí grabando y tardé un año en ponerme bien", se expresaba.

En ese momento, Fernández se emocionaba al relatar a Sonsoles este duro momento de su vida: "Cuando me quedé muy delgado me ponía a llorar cuando veía lo grandes que me quedaban las camisas".

"Fue una etapa muy dura porque no sabía si podría volver a ser yo. Me ha dado mucha fortaleza y una forma de entender la vida que es muy distinta", señalaba.

La experiencia de Jorge Fernández

"El síndrome de Lyme se conoce más por mí que por muchos médicos. Está bien que la gente esté informada", explicaba sobre la enfermedad que también sufrió.

Entre otros temas, Fernández aseguró que "el mundo de la moda nunca me gustó" y que "cuando desfilaba no se sentía cómodo, no tenía mariposas en el estómago".

También habló, alto y claro, sobre su amistad con Jon Kortajarena: "Es el tío más guapo del mundo y además es el más majo". Sobre su rutina diaria no se cortó en explicarla: "Estoy acostumbrado a hacer todo solo. Me levanto a las 7 y me acuesto a las 12 de la noche".