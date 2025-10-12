Mario Casas, 39 años, sobre su patrimonio: "Tengo casa en Madrid, coche y 2 millones de euros en el banco"

Mario Casas siempre ha sido un actor reservado, tanto en su vida privada como en sus finanzas. Sin embargo, en una entrevista reciente sorprendió con una confesión que nadie esperaba.

"Tengo mi casa, otra casa, un terreno comprado... pero en el banco no tengo mucho dinero. Yo creo que menos de tres millones. A lo mejor dos, pero soy un afortunado", explicó.

Con esa frase, el intérprete de A tres metros sobre el cielo dejó claro que, a pesar de su fama y éxito, su relación con el dinero sigue siendo sencilla y realista.

El actor, uno de los más reconocidos del cine español, vive actualmente en Torrelodones, una zona exclusiva de la sierra de Madrid.

Su vivienda, de estilo moderno y con piscina infinita, está valorada en unos dos millones de euros. Él mismo participó en el diseño y construcción del hogar, un lugar donde combina lujo con tranquilidad y naturaleza.

Hace apenas unos meses, varios medios informaron que Casas podría estar pensando en vender su chalet por cerca de 1,5 millones de euros, lo que sugiere que podría estar buscando nuevos proyectos o simplemente una reubicación más céntrica.

Aunque algunos medios internacionales le atribuyen fortunas desorbitadas -de hasta 100 o incluso 200 millones de dólares-, Mario ha dejado claro que esas cifras no se ajustan a la realidad.

"En el banco no tengo mucho dinero", insistió con una sonrisa. Su sinceridad, poco habitual en el mundo del espectáculo, ha sido muy valorada por los seguidores que lo ven como un hombre cercano y sin pretensiones.

Más allá de sus propiedades, el patrimonio del actor incluye sus negocios personales. Mario Casas es dueño de varias sociedades, entre ellas Casas 3 Casas Promociones SL, que comenzó en el sector inmobiliario y más tarde se orientó hacia la producción audiovisual.

También fundó Home Films SL, la empresa con la que produjo Mi soledad tiene alas, su debut como director.

Estas iniciativas muestran un lado empresarial que pocos conocían y que demuestra que su visión va mucho más allá de la interpretación.

A pesar de su posición económica cómoda, Mario ha dicho en varias ocasiones que no le interesan los lujos excesivos.

"En mi casa nunca se ha derrochado el dinero y nunca se han gastado grandes cantidades en ropa o coches de lujo", comentó en tono tranquilo.

Le gusta tener estabilidad, seguridad y un estilo de vida que le permita disfrutar sin excesos."Tengo coche y 2 millones en el banco", dijo con naturalidad, como si hablase de algo cotidiano.

En total, sumando el valor de sus propiedades, sus sociedades y su dinero disponible, el patrimonio real de Mario Casas podría situarse entre los tres y diez millones de euros.

La sencillez de Casas

Pero más allá de las cifras, lo que destaca es su actitud: un actor de éxito que no presume, que vive con los pies en la tierra y que entiende el dinero como una herramienta, no como un trofeo.

Esa mezcla de talento, sencillez y estabilidad económica es, probablemente, la verdadera razón por la que el público sigue tan pendiente de él.