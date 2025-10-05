Sergio Dalma, 61 años, sin rodeos sobre cómo mantiene su figura: "Me levanto todos los días a las 7 y siempre hago esto"

A Sergio Dalma lo reconocen por su voz inconfundible y esa energía que parece no agotarse nunca, pero el verdadero motor de su vitalidad está lejos del escenario.

Su día comienza mucho antes de que el mundo despierte, con una estrategia personal para cuidar cuerpo y mente que no busca fórmulas mágicas, sino hábitos reales y sostenibles.

Antes de pensar en desayunos o agendas apretadas, Dalma prioriza la actividad física. El deporte es la pieza central de su bienestar.

"No solo lo hago por el físico; me ayuda a mantener la cabeza despejada. Siempre encuentro algún hueco, esté donde esté", comparte sobre su día a día.

Suele combinar cardio, yoga dos veces por semana, ciclismo y pesas, adaptando la rutina incluso cuando viaja: "Aunque la agenda esté apretada, siempre saco el rato".

El cantante no renuncia a la buena mesa ni a la exploración de sabores nuevos, pero ha aprendido a equilibrar los excesos disfrutando sin culpa y compensando con comidas más ligeras cuando es necesario.

"Si un día me paso, al siguiente tiro de más ensalada y fruta y menos dulces", apunta con naturalidad. Además de la alimentación, Sergio Dalma dedica tiempo a los cuidados personales.

"La cosmética vegana me ha conquistado: dedico unos minutos al día a cuidar piel y barba", reconoce sobre sus rutinas beauty.

Para Dalma uno de los momentos más importantes del día es el desayuno, que vive como un pequeño ritual y nunca como una obligación apresurada.

Prefiere opciones frescas y nutritivas en casa -fruta, pan con aceite, frutos secos y café- pero ocasionalmente se permite el disfrute de un chocolate con ensaimada fuera. Esa alternancia entre disciplina y placer define su modo de vivir el bienestar.

Dalma también comparte uno de sus hábitos más firmes: levantarse temprano. "A las 7 yo siempre estoy despierto. Acostumbro, pero de gira no", confiesa el cantante, para quien el madrugar es una de las claves de su equilibrio físico y mental.

El paso del tiempo ha enseñado a Sergio Dalma que cuidarse es, sobre todo, una cuestión de actitud: "La clave está en sentirse bien por dentro, ser honesto con uno mismo y no castigarse por disfrutar. Si cuidas cuerpo y mente, todo lo demás fluye", reflexiona.

El propio cantante reconoce la importancia de parar cada cierto tiempo y dedicarse a lo que realmente le aporta calma: "De vez en cuando hay que parar las cosas para coger fuerza y seguir, siempre seguir".

Entre rutinas flexibles, desayunos variados y madrugones conscientes, el artista demuestra que el verdadero bienestar está en dar sentido a los detalles cotidianos y vivir cada jornada con autenticidad.

La actualidad de Dalma está marcada por la publicación de su nuevo álbum de estudio, Ritorno a Via Dalma, que verá la luz el próximo 14 de noviembre.

Dalma, una vida de éxito

Este disco supone la vuelta del artista catalán a sus raíces italianas, reinterpretando grandes éxitos de la canción italiana, como Rumore de Raffaella Carrà y Entre tú y mil mares de Laura Pausini.

Además de lanzar nueva música, Dalma está celebrando 35 años de carrera con una gira internacional que ha tenido paradas tan relevantes como el Movistar Arena en Argentina, y continuará por España y Latinoamérica en 2026.