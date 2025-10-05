Jorge Fernández, 52 años, alto y claro sobre cómo se mantiene joven: "No hago dietas y este es el tiempo que voy al gimnasio"

Jorge Fernández, el hombre que hace girar La ruleta de la suerte más de quince veces al día, lleva una vida igual de dinámica fuera de cámaras.

Su rutina, con 52 años, comienza con un ritual que no negocia: "Nunca trasnocho e intento ir todos los días 30-45 minutos al gimnasio antes de grabar".

Afirma que "cenar pronto, acostarme pronto, despertarme pronto, ir al gimnasio antes, ducharme, hacerme mi tortilla, llevármela a la tele y grabar de las 10 de la mañana a las 16 de la tarde", es clave para su bienestar.

Si está en Bilbao, tiene aún más movimiento. "Me voy al gimnasio, me voy al monte, me voy con la perrita todos los días que puedo, una pastor australiana.. a las 7.30 de la mañana para mí es una gozada estar con ella en la naturaleza".

La alimentación también entra en la ecuación diaria del presentador: "No hago dietas como mucha gente cree. No me vuelvo loco con la comida. Alimentos de verdad, que nutren y que cubren todas mis necesidades".

Tras una intoxicación por mercurio, aprendió la importancia de cuidar lo que come: "Comía muchísimo atún, todos los días, como si fuera una rutina... pero no sabía que también tiene mercurio. Adelgacé 12 kilos y no sabía por qué".

"El 90% de tu comida tiene que ser comida de verdad. Comida sin etiquetas y de un solo ingrediente, priorizando proteínas de calidad (entre 1 y 2 gramos por kilogramo del peso corporal), grasas saludables, verduras, frutas y los carbohidratos necesarios para tu actividad deportiva", señala.

No se obsesiona con el entrenamiento. "Normalmente entreno cuatro días a la semana, pero hay semanas que puedo ir cinco veces al gimnasio y otros que apenas puedo ir tres... y no pasa nada"

"Lo primero porque creo que el descanso es fundamental y lo segundo porque siempre salgo a andar", explica el presentador.

Fernández ha superado momentos duros y lo comparte sin reservas. "Entré en depresión. Estaba siempre de mal humor, pero aprendí a decir que no y durante un año me enfoqué en curarme".

El entrenamiento de fuerza es fundamental: "Es algo básico y tiene que ver mucho con madurar, con ser un poco menos crítico conmigo mismo, con perdonarme más y con no caer en un perfeccionismo exagerado. Al final, se trata de aprender a encontrar equilibrio".

Sus aficiones completan el círculo: "Quiero seguir haciendo muchas cosas de esquí, mucha travesía y mucha montaña".

En definitiva, Jorge Fernández demuestra que vivir sano y joven es cuestión de hábitos sencillos, constancia y actitud positiva.

El éxito de Jorge Fernández

Nacido en Alicante y criado en el País Vasco, Jorge empezó destacando como deportista profesional, llegando a jugar en la ACB, aunque una lesión lo apartó de las canchas.

La vida le abrió entonces la puerta a la moda y, tras ganas Míster España 1999, llegó a la televisión casi de rebote.

"Yo no tenía planeado que quería ser presentador de televisión y tenía 28 años allá cuando me pasó todo esto", ha confesado, varias veces, con humor.