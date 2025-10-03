Laura Fa, muy rotunda contra la boda de Cayetano Martínez de Irujo (62 años): "Es una relación medieval, me parece terrorífica"

El próximo sábado se celebrará una de las bodas más esperadas del año. Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se darán el 'sí quiero' después de 10 años de relación.

Sin duda un evento que ocupará las portadas y tertulias en televisión. El enlace ha dado mucho que hablar y una de las voces críticas ha sido la de la periodista Laura Fa.

A través de sus redes sociales, la catalana recuerda que la futura mujer de Cayetano tiene 29 años y él, 61. Una diferencia de edad de 32 años.

Una situación que le parece "un horror". "Se conocieron en 2015, en ese momento, ella acababa de cumplir los 18 años y él ya superaba los 50 años", recuerda.

Fa critica que se resalte que la relación es legal (debido a la edad), minimizando que no por ser legal deja de ser "igual de terrorífica".

Dado que han pasado 10 años, el titular común es que "el tiempo les ha dado la razón", lo cual para Laura Fa ya contiene el drama: "Si el inicio no hubiera sido complicado, no habría necesidad de que el tiempo les diera la razón".

La comunicadora subraya el desequilibrio, señalando que Bárbara Mirjan estaba justo comenzando su vida adulta y que el "amor acaba tapando toda la situación de desequilibrio en la que vive ella".

También cuestiona la idea de que si una relación dura, significa que va bien, argumentando que la duración solo alarga las desigualdades.

Posteriormente, la que fuera tertuliana de La familia de la tele o Espejo Público dio algunos detalles de la boda del próximo sábado 4 de octubre.

En primer lugar, recuerda que será la segunda boda de Cayetano Martínez de Irujo. "Ya se casó, previamente, vestido de príncipe de Bequelar con Genoveva Casanova y se espera que repita este atuendo, ya que le gusta que se vea que es noble".

Fa también asegura que Bárbara no obtendría ningún título con este matrimonio y que se casarán en la Iglesia del Cristo de los Gitanos y el convite será en la finca de las Arroyuelas, una de las propiedades de Cayetano.

Los gastos de la boda serán sufragados por la familia de la joven madrileña y Laura Fa apunta a que no venderán la exclusiva a ¡Hola!: "Ya se lo cobrarán de otra manera".

El enlace de Cayetano también ha provocado reacciones a su alrededor. Así, su exmujer Genoveva Casanova tiene "un cabreo total" porque quiere seguir siendo la mujer del hijo de la duquesa de Alba.

"Ha cogido un avión y se ha pirado a México", informa Laura Fa sobre la actualidad de Casanova, ante el inminente enlace matrimonial de Cayetano.

Finalmente, la periodista lanza una importante reflexión: "Es extraño vivir en el siglo XXI y analizar estas relaciones que parecen más propias de la época medieval que de la actual. Cayetano se relaciona de esta manera".

"Si Cayetano pudiera, lo arreglaría todo a golpe de sable. Él mismo lo expresó en una entrevista con Jordi Évole, sobre lo cómodo que estaría en esa época donde el clasismo era más exagerado y él sería un noble por encima de todo", señala al jinete.

Además de la diferencia de edad, Fa también critica que Cayetano "es un cuadro" y recuerda algunas de sus últimas declaraciones públicas.

"Dijo que todos los inmigrantes era muy agresivos y que los africanos eran muy diferentes a nosotros o que todos los jornaleros andaluces no tenían voluntad de trabajar", apuntaba la periodista.

También tuvo palabras hacia Bárbara y lanzó un irónico mensaje hacia los futuros novios: "Todo el mundo habla maravillas de ella, que es una chica tan maja y lista. ¿Cómo alguien así se casa con este señor? Pero bueno, que vivan los novios, ¿no? Yo qué sé".