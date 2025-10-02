Antonio Orozco, 52 años, alto y claro sobre su salud: "Vivo con ansiedad y tomo pastillas para dormir, un trago de ron..."
El conocido cantante visitó 'Y ahora Sonsoles' para hablar sobre su libro donde cuenta detalles muy desconocidos de su vida.
Antonio Orozco está de vuelta. El conocido cantante es noticia por la publicación de su nuevo libro Inevitablemente yo, donde revela su gran crisis por agotamiento y ansiedad y la verdad sobre algunas polémicas de su vida.
De esta manera, el catalán visitaba el plató de Y ahora Sonsoles, el magacín estrella de las tardes de Atresmedia liderado por la periodista Sonsoles Ónega.
"Me emociona un montón haber escrito este libro. Estoy listo para contar lo que he callado durante años", le confesaba Orozco a la presentadora madrileña.
"Cada día escribía mis propias conclusiones y lo último que me podía imaginar es que acabara escribiendo un libro", se sinceraba en el plató del programa de Antena 3.
"Este libro es la historia de un hombre que tiene 2.000 preguntas y no tiene respuestas de nada. Hoy estoy viviendo el mejor momento de toda mi vida", añadía.
Uno de los temas que abarca en el libro es cómo sus problemas de ansiedad con la comida y su caos de horarios descontrolaron su báscula. Orozco llegó a pesar hasta 127 kilos. "Si pesas 40 kilos de más, sufres", argumentaba.
En las líneas de su novela, el artista se expresaba así: "Si cada vez que vas a comer estás nervioso, siempre tienes una lucha interna con la comida".
"Fui acumulando kilos como quien acumula silencios. Ansiedad, frustración, culpa... Todo eso se convirtió en comida", señalaba.
"El médico me dijo que si todo estuviera tan claro el 85% de la población no tendría el problema de no gustarse cuando se mira", le explicaba a Sonsoles Ónega.
Más allá de los kilos de más, Orozco también admite sufrir el síndrome del impostor: "No he estudiado ni puedo presumir de formación. Eso me hace creer que todo lo bueno que me pasa es por accidente".
El libro de Orozco es un billete directo hacia el lado más personal del artista. Por eso, también revela que tomaba pastillas para dormir.
"Cuando vives con ansiedad buscas formas de silenciarla. Una pastilla para dormir, otra para la ansiedad, un trago de ron", confiesa el cantante catalán de 52 años.
"Lo que más me está costando es dar ese último paso, abandonar esta última medicación que tomo para dormir. Es la última barrera", añade.
Sobre el asunto, Orozco puntualizaba en pleno directo: "No he tenido ninguna adicción. Ni a las pastillas ni a nada. Pero admito que para viajar de un país a otro tienes que tomar medicación para que tu cuerpo esté en la órbita correcta".
"Cuando no puedo dormir o descansar, yo siento ansiedad, que no sabía lo que era. Cuando lo descubrí parecía que me iba a morir. Es una sensación que te aprieta el pecho. Hasta que no lo vives no lo entiendes", confesaba, muy rotundo.
Por último, Orozco hizo referencia al bulo donde le acusaron de "ir perjudicado" en un concierto: "Cuando leí las críticas del concierto eran buenas pero un vídeo que fue muy duro se hizo viral y un medio generalista lo amplificó. Me planteé por primera vez parar".