Frank Cuesta da marcha atrás y desmiente su comunicado: "Si hacía el vídeo, leyendo este guion, se paraba todo este acoso"

Frank Cuesta ha provocado un terremoto sin precedentes. El conocido presentador revolucionaba las redes sociales con un vídeo, compartido en la mañana de este lunes, donde confesaba que su vida pública era una completa mentira.

Ahora, Cuesta ha dado marcha atrás a sus palabras y ha cambiado, por completo, el discurso que había compartido con sus miles de seguidores. "Yo he intentado solucionar este problema cuatro veces y hoy fue la última. Ahora me arriesgo a que saquen todo y a quedar como un soez y un guarro, pero ya me da igual. Hoy he puesto un vídeo de un guion que se me mandó y, que esta mañana, han corroborado que eso se me había mandado y si yo hacía ese vídeo se paraba todo este acoso.

"Yo siento acoso, mis hijos sienten acoso y están agobiados y angustiados", denunciaba la complicada sitiuación que vivía en primera persona junto a sus hijos, Zape, Zorro, Zen y Pepsi. "Llevamos semanas con todo esto, comenzó en agosto de 2024, cuando se estuvo contactando con periodistas y se ofrecieron audios comprometedores", apuntaba Cuesta en su directo en Santuario Libertad, su canal de Youtube.

"Soy muchas cosas, pero soy buena persona. Soy un g..., un mentiroso, manipulado, pero soy buena persona, he intentado ayudar a los demás, hacerlos felices a los que estaban lado mío. Cuando había que dar amor, cariño, amistad o comprensión, lo he dado. Lo que se está haciendo es muy feo hacia mí, son personas que he querido y me da mucha pena", se expresaba de manera contundente.

"El día que vino la policía al santuario, curiosamente empezaron a verse llamadas de gente pidiendo que se borraran los vídeos que tuvieran conmigo, pero yo antes ya había pillado que había personas que se hablaban entre sí y que hablaban mal de mí", explicaba también a todos sus seguidores en la plataforma.

“Hoy yo hice un video diciendo que no tengo cáncer, eso lo vio mi hijo, es cuando yo dije 'no puedo más con esto', porque vi como estaba el mayor. ¿Todo el mundo hablando de mi enfermedad por esa gente?”, comentaba sobre cómo han reaccionados sus hijos ante su comunicado de esta mañana.

“Por qué tengo que enseñar papeles, informes, no me avergüenzo. Mañana esta enfermedad me hace tic y no duro un puto año. Estoy en un estado de nervios desde hace un mes, que lo que quieren es quitarme de en medio. Tengo que dar toda mi información, ¿por qué?”, explicaba, sin rodeos, todo lo relativo al cáncer que, según él, si padece,