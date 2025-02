Qué fue de Sandro Rey, el vidente de melena kilométrica que fue vetado y nunca más pisó un plató de Telecinco

En la década de 2010, uno de los tarotistas más conocidos de la pequeña pantalla, además del legendario Rappel (79), fue Sandro Rey (58). Este vidente de llamativo aspecto físico, delgadísimo y con una interminable melena de color castaño, se hizo enormemente popular en un programa que se emitía de madrugada en LaSexta.

Su carisma, su look extravagante y las singulares respuestas que solía dar ante las cámaras lo hicieron estar en boca de todos quince años atrás. Sin quererlo o no, Sandro Rey pasó de ser un auténtico desconocido a un personaje habitual en chats de WhatsApp y memes que circulaban en las redes sociales.

El vidente aprovechó el tirón mediático y en poco tiempo dio el salto del universo esotérico a Telecinco. En la cadena supieron ver el enorme gancho que tenía como personaje y no dudaron en llamarlo para que colaborase en sus formatos de mayor audiencia.

Fue así como empezó a formar parte del elenco de participantes de realities de éxito como Sálvame, Mira quién salta o GH VIP, donde coincidió con Belén Esteban (51) y Kiko Rivera (41), entre otros rostros conocidos. Aquellos fueron tiempos de gloria a los sacó todo el rendimiento que pudo, pero hoy ya no queda ni un ápice del furor que causó en su momento.

Sandro Rey sigue en activo

Y es que mucho han cambiado las cosas en la vida de Sandro Rey. Sigue dedicado por completo al arte de la adivinación, desde Barcelona, donde tiene fijada su residencia, pero con menos intensidad que en su época como concursante de telerrealidad.

"Qué bonito es estar en el corazón de una persona", destaca en sus redes sociales. "Eso te embellece por dentro, pero cuando estás en el de miles, tu alma se convierte en luz".

Een sus perfiles oficiales en X y en Instagram, Sandro Rey destaca en que trabaja como "presentador en el Canal D de la TDT". Asimismo, resalta su colaboración en la Caixa Tonta Radio.

Ha engordado 10 kilos

Todas estas colaboraciones las compagina con su consulta de tarot, donde atiende cada día a personas de toda España. Eso sí, su fama lleva años mermada.

Y es que el jerezano lleva años fuera de los focos. Y lejos, muy lejos, de Telecinco, la cadena que lo encumbró y que a la vez le cerró las puertas. Tras protagonizar algunas sonadas polémicas con varios colaboradores de Sálvame, nunca más ha vuelto a pisar un plató de Mediaset.

Ahora luce un aspecto radicalmente distinto. Ha ganado 10 kilos y su kilométrica melena ha desaparecido. Está irreconocible. Su imagen en poco se asemeja a la que la mayoría de los españoles recuerdan.

Aunque su fama también se ha desvanecido, lo cierto es que, según ha podido conocer EL ESPAÑOL, lo siguen llamando de vez en cuando para que vuelva a algún reality. Él lo tiene claro: no da pasos hacia atrás. Se queda como está. No le falta clientela. Ya no lo atosigan por la calle. El anonimato también tiene sus ventajas.