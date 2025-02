Belén Écija, hija de Belén Rueda, revela los consejos que le ha dado su madre antes de su boda

Después de seis años de noviazgo, Belén Écija está a punto de dar el 'sí, quiero' a su pareja, Jaime Sánchez. Nerviosa ante su enlace, ha contado cómo lleva los preparativos en la 81ª edición de Merceces-Benz Fashion Week Madrid 2025. Allí ha acudido al desfile de la firma Odette y, de paso, ha revelado nuevos detalles sobre su enlace.

"Estoy muy feliz", ha explicado la actriz, que es hija de Belén Rueda y el productor Daniel Écija. Asimismo, ha desvelado que solo lucirá un vestido el día de su boda por "respeto a quien me lo hace" y porque "para un día que lo llevas", le parece bonito hacer gala de un único vestido. La responsable de confeccionar su traje es la diseñadora Cristina Valenzuela, quien "se está metiendo un currazo, de hecho ayer tuve una prueba de vestido y es una locura lo que están haciendo".

Cuando vio el atuendo que va a llevar el día de la ceremonia, ella y su madre no pudieron reprimir las lágrimas: "La primera vez lloramos al verlo". En sucesivas pruebas la han acompañado más personas de su entorno: "Esta vez vino también mi tía y fue muy bonito también porque ella estaba súper emocionada. No lo había visto... muy guay".

Belén Écija se casará en breve con Jaime Sánchez. GTRES

En cuanto a cómo lleva los preparativos, solo le quedan "varias cosas, la verdad. o sea, ¿para qué vamos a engañarnos? Ayer he hablado con una novia que lo tiene todo preparado y se casa en septiembre. Y digo, madre mía... pero, bueno, son detalles. Al final el tema flores, cómo afinar un poquito la línea que quiero llevar que al final marca un poco todo, y las invitaciones".

La intérprete tiene claro que se casa con la persona adecuada. Su relación con Jaime Sánchez, que trabaja como analista financiero, está más que consolidada, aunque no oculta que al principio de su noviazgo él llevaba mal su popularidad: "Al principio era complicado, sobre todo mediático, no tanto el trabajo en sí, sino que de repente te hagan unas fotos, tema paparazzis y cosas así, eso no lo llevaba bien. Pero porque eso es tu intimidad, es una invasión".

Belén Rueda aconseja a su hija

En ese sentido, su madre le ha dado un importate consejo de cara a su futuro matrimonio. Le ha dicho que "cuanto antes le hable con naturalidad de todo y también que le prepare antes de cada cosa", como por ejemplo de "los rodajes".

Y es que, para quien es ajeno al mundo del espectáculo, no siempre resulta fácil que sean tan intensas las jornadas de trabajo: "A veces los rodajes no se entienden muy bien porque tú a lo mejor estás 14 horas fuera de casa sin poder mirar el móvil y eso a veces es muy difícil de entender".

Belén Écija ultima los preparativos de su enlace con su actual pareja. GTRES

No es la primera vez que Belén Écija suelta algún nuevo dato sobre su ceremonia nupcial. Hace apenas tres días explicaba en una gala en Madrid que ya ha hecho la prueba de menú. "Hice una primera con toda la familia, con mi padre, su mujer, mi madre... luego, la madre de mi novio, que también están separados, entonces somos 200.000 y fue muy divertido", narraba, divertida. "Esta segunda vez ya lo hemos afinado porque había aperitivos que no nos convencían y ¡es brutal! Y ese proceso ha sido súper bonito porque también estaba mi hermana".

Cabe recordar que Belén Écija anunció su boda en noviembre de 2024. "En mayo, Jaime me leyó la carta más bonita del mundo, terminaba con una posdata en forma de pregunta que nos uniría para siempre. Se me troncharon las piernas de la emoción al leerlo y me caí de rodillas. Terminé hincando rodilla yo sin querer", contaba entonces.

Sobre la fecha y el lugar de tan importante cita, según adelantaron las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez en el pódcast Mamarazzis, esta tendrá lugar el próximo 14 de junio en Menorca.