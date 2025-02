Hablamos con Nuria Fergó tras su polémico encuentro con Manu Tenorio en un 'photocall': ¿fue incómodo y él la ignoró?

Dicen que las imágenes valen más que mil palabras. Y es así en la mayoría de los casos. Pero, a veces, lo que tenemos delante de nuestros ojos no siempre se corresponde con la realidad. Es lo que le ha sucedido hace unas horas a Nuria Fergó (45 años), quien ha coincidido con Manu Tenorio (49) en la entrega de los Premios Aevea en Madrid. Su encuentro ha despertado muchos comentarios.

En esta gala, ambos exconcursantes de Operación Triunfo han estado juntos en la alfombra roja. El sevillano ha posado brevemente ante las cámaras para marcharse de inmediato, sin apenas mirarla a los ojos. Ante esto, la malagueña responde con una gran sonrisa. Algunos interpretan en su gesto como un desaire del artista, como si no se hubiera percatado de que la tenía cerca.

O como si hubiera pasado de ella. Pero nada más lejos de la realidad. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Nuria, quien de inmediato ha aclarado que ni hubo tensiones, ni mal rollo, ni nada que se le parezca. "Me parece muy fuerte lo que se da por hecho sin preguntar, sin nada... Parece que eso es lo que vende, el mal rollo", arranca diciendo, sorprendida.

Nuria Fergó, en la entrega de los Premios Aevea en Madrid. GTRES

Fergó se ha levantado en la mañana de este viernes, día 21, con la noticia de su supuesto encontronazo con Manu Tenorio y aún no da crédito. Así explica ella lo que verdaderamente sucedió: "Llegué a las 19:20 al recinto. Tuve la sorpresa de que me encontré a Manu, que hace tiempo que no lo veía. Él venía con un amigo, Eduardo, y como era pronto para hacer el photocall, porque apenas había llegado gente, nos fuimos abajo a tomar al algo al catering".

"Nosotros hemos estado juntos desde el primer momento, lo que pasa es que para la prensa... no nos habíais visto", continúa diciendo. "Nosotros hemos actuado naturales. Él fue a hacer el photocall y yo estaba esperando que él terminara para echarme yo la foto".

QUE MANU TENORIO Y NURIA FERGÓ ESTÁN MOÑEAOS, SHOCK pic.twitter.com/k0ZVI4SfJj — Shei. (@sugushe) February 20, 2025

Estuvieron "juntos toda la noche"

Para la intérprete andaluza, los instantes que ha vivido junto a Manu Tenorio en la alfombra roja de los premios han sido un malentendido: "Lo que pasa es que él, por lo que se ve, no quiso hablar con la prensa y se fue. Mi cara ahí no fue de asombro porque él no me saludara. Fue de asombro porque vi cómo se salió del photocall y dijo: 'No quiero hablar, no quiero hablar', sin dejar que la prensa le preguntara".

Por último, deja claro que su amistad con Tenorio sigue intacta, y que entre ellos existe la misma sintonía de siempre: "Nosotros hemos estado juntos toda la noche, viendo la gala, en el cátering. Ahora veo esta noticia y tener que estar desmintiendo esto me parece de patio de colegio. Qué pena cómo funciona todo, por favor. Pero, nada, eso es lo que pasó".